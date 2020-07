Gør et godt kup på en Roomba-støvsuger - spar 34%

Er du også en doven-Lars, som heller vil smække benene op end at rende rund med en støvsuger? Så skal du da have fingrene i en robot til at udføre det sure arbejde. Netop nu kan du få fingre i en af de bedre af slagsen. iRobot Roomba i7150 robotstøvsuger kan netop nu fås med en pæn besparelse på 34% hvilket bringer prisen godt 1.000 kroner ned. Det er også værd at tage med.

iRobot Roomba i7150 | 3.299,- 4420,– | 34%| Wupti

Vælg et rum eller alle rum - Roomba i7150 Lærer dit hjem at kende og kender forskel på dit køkken og din stue, hvilket gør det muligt for dig, selv at bestemme, hvilke rum der skal rengøres og hvornår. Det fremgår ikke, hvor længe tilbuddet varer.Se tilbud

Det har aldrig været nemmere at få klaret den daglige støvsugning. iRobot Roomba i7150 robotstøvsugeren bruger det patenterede iAdapt 3.0 navigation med vSLAM teknologi. Det tillader at robotten kortlægger omgivelserne, for den mest effektive rengøring af hele dit hjem. Roomba i7 skaber visuelle fikspunkter, der hjælper til at holde øje hvor den har været og hvor den mangler. Den giver en grundigere rengøring med op til 10 gange større sugestyrke til at opfange alverdens støv, snavs og dyrehår.

En ekstra smart funktion ved iRobot Roomba i7 robotstøvsugeren er, at den er kompatibel med den eksterne Clean Base støvbeholder. Her kan robotten køre hen og automatisk tømme sig selv ned i en lukket pose. Den kan indeholde støv, snavs, smuds og hår fra op til 30 beholdere. Så skal du ikke bekymre dig om at tømme beholderen hver dag. Du behøver ikke tænke på det i flere uger ad gangen.

iRobot Roomba i7150 lærer dit hjem at kende og kan kende forskel på de forskellige rum takket være Imprint Smart Mapping-teknologien. Det gør det nemt for dig at vælge hvilket rum, du ønsker, at den skal rengøre samt hvornår. Så du kan nemt styre robotten via iRobots HOME app, hvor du kan følge statusser, skemalægge og kontrollere robotten. Endnu nemmere bliver det, hvis du har Alexa- eller Google Home enheder, hvor din Roomba i7 også kan kobles til. Så har du ikke en undskyldning for ikke at komme i kontakt med din robotstøvsuger.

Den har unikt designede Dual Multi-Surface gummibørster, som tilpasser sig dit gulv og opsamler alt det du kan se - og det du ikke kan se. Gummibørsterne er unikt designede med gummiflapper, der griber om flere forskellige gulvtyper og kan fjerne al snavs og smuds samt de helt små støvpartikler som ikke kan ses. Kombineret med det har den et High Efficiency filter, der er fremstillet af et specielt materiale. Det kan opfange 99% af alle allergier fra pollen, mug og støvmider samt fra hunde og katte.

