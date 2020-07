God sommerdeal fra CDN - spar 38% på et par gode bøffer

Priserne på støjreducerende hovedtelefoner svinger meget, og det kan være svært at hitte rundt i hvad man skal vælge. Her er vi for at hjælpe dig.

Du kan allerede med fordel kigge på vores liste over de bedste støjreducerende hovedtelefoner, som indeholder de bedste modeller netop nu.

Hvert år kommer nye modeller og gamle ryger ud af listen. En sådan model er Philips PH805 BT ANC Wireless, som nu kan fås til en særdeles fordelagtig pris.

På hver tur leverer disse hovedtelefoner varen. En enkelt opladning tager kun 1,5 timer. Du får 30 timers afspilningstid (eller taletid) med deaktiveret aktiv støjreduktion og 25 timer med funktionen aktiveret. Fra afspilningsliste til podcast leverer perfekt tilpassede akustiske neodym-drivere dyb bas og klar mellemtone.

Læg det hele bag dig med aktiv støjreduktion. Met et tryk på ørekabinettet kan du fordybe dig i stilheden eller i din musik uden at blive forstyrret. Hvis du er på farten, kan du lytte til musik, samtidig med at du kan høre, hvad der foregår omkring dig med opmærksomhedstilstanden.

Nu kan du blive fri for irriterende ekko, når du taler i telefon. Med Philips akustiske ekkofjernelse får du altid en klar, uforstyrret forbindelse.

Disse trådløse hovedtelefoner har bløde ørepuder, der kan foldes sammen i to retninger. Du kan enten folde dem helt fladt, så de passer perfekt i en skuffe eller i det medfølgende etui. Du kan også folde dem fladt og indad til en kompakt pakke, som passer i jakkelommer og tasker.



Sprøde klaverer. Dundrende rock. Uanset hvad du foretrækker, kan du med hovedtelefonerne med høj opløsning mærke alle toner. Hvis du bruger et kabel tilsluttet en lydkilde med høj opløsning, får du fuldt udbytte af tabsfri lyd, der er optaget med en højere samplingsfrekvens end CD'er, så du oplever en naturtro lyd.

To niveauer til hurtig opladning, Hurtig opladning og Lynhurtig opladning, giver dig yderligere 2 eller 6 timers afspilningstid, så du kan blive ved med at lytte fra mandag til fredag - eller endnu længere.

Hvis du har brug for endnu mere strøm, giver blot 5 minutters opladning dig yderligere 2 timers afspilning.



Bløde ørepuder dækker hele øret og skaber en pasform, der passivt isolerer ekstern støj. Hovedbøjlen er let, nem at justere og blød: Disse hovedtelefoner vikler sig ikke ind i dit hår.

Justér lydstyrken ved at stryge op eller ned på berøringspanelet på ørekabinettet. Du kan aktivere eller deaktivere aktiv støjreduktion med et enkelt tryk. Eller aktiver opmærksomhedstilstand for at høre mere af verden omkring dig, mens du lytter til musik. Den indbyggede mikrofon med ekkofjernelse sørger for klar lyd, mens du taler.



Hold styr på dit liv uden at tage din telefon frem: bare spørg Stemmeassistent. Et enkelt tryk på en knap på nakkebøjlen aktiverer assistenten. Du kan bede den om at åbne din kalender, læse meddelelser på din telefon, foretage opkald eller sende meddelelser til venner, administrere afspilningslister og meget mere.

Specifikationer: