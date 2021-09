Buet skærm som skabt til gaming

Vi har i tæt samarbejde med nordiske spillere sammensat et kraftcenter af en skærm med top specs, der er optimeret til spil. Med denne buede skærm fra Svive, som du ser godt på, og som også ser godt ud!

Med 100 Hz opdatering og ned til 3 ms responstid (med overdrive) passer displayet perfekt til spil. Hvis du skal lykkes med at opdage og overvinde fjenden på den digitale slagmark, er det vigtigt, at grafikken glider glat. Buede skærme dækker mere af dit perifere syn end flade paneler. Resultatet er en mere fordybende oplevelse, der giver dig mulighed for at reagere hurtigere i f.eks. FPS-spil. Derudover er buede skærme bedre for øjenkomforten, da de følger den naturlige krumning i det menneskelige synsfelt tættere end flade paneler. Fordelen her er, at det faktisk er mere behageligt for dine øjne at se på din skærm under disse forhold. Dette giver dig mulighed for at bruge mere tid foran skærmen uden at blive træt.

Svive Curved gamingskærm Pyx kan fås til god pris lige nu hos Komplett.

Skærmen er også udstyret med FreeSync-teknologi for optimal synkronisering. Teknologien spiller sammen med dit AMD-grafikkort og fjerner irriterende pixellinjer og tearing. Skærmen har flimmerfri baggrundsbelysning med en maksimal lysstyrke på 250 NIT. En NIT er den mængde lyseffekt, der svarer til en candela per kvadratmeter (cd / m2 - en standardiseret måling af lysintensitet). Vi anbefaler at starte med en lysstyrke på 180 NIT og justere ud fra dette.

21:9-formatet i buet form fylder synsfeltet, uanset om du arbejder, ser film eller spiller. En pixeltæthed på 109,68 PPI giver et krystalklart billede i sammenligning med Full HD-opløsning. Se på et 3440x1440 60 hz YouTube-klip og få en helt ny oplevelse! Den buede skærm reducerer lyslækage, hvilket giver dig muligheden for at følge endnu mere nøje med i, hvad der sker på skærmen. Panelet fra Samsung leverer et premium kontrastforhold på 3000:1, hvilket giver dybere sorte, lysere hvide, klarere farver og helt fantastiske billeder! En aggressiv krumning på 1500R kan potentielt reducere blænding og andre eksterne lysbaserede problemer, hvilket er en stor fordel, uanset hvad du ser på skærmen.

