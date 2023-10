Apple løfter sløret for tre nye M3-chips, nye MacBook Pros og en ny iMac 24 – og det er ikke engang den største nyhed

Apple afslutter produktåret 2023 med flere store nyheder under deres Scary Fast-begivenhed, som blev afholdt mandag den 30. oktober. Cupertino-teknologigiganten har her annonceret tre nye Apple-chips, alle under navnet M3.

Sammen med tre nye chips så vi en række nye MacBook Pro bærbare computere køre dem og en genoplivning af den noget forsømte iMac-serie med en ny iMac 24-tommer model med standard M3 chip.

Hvad angår selve chippen, er M3, M3 Pro og M3 Max alle SoC'er fremstillet på en 3-nanometer-proces, der giver bedre effektivitet og en vigtig og muligvis endda banebrydende GPU-forbedring kaldet Dynamic Caching.

Vi fik et tidligt kig på de nye systemer, der driver den nye Apple Silicon, som inkluderer en ny serie af MacBook Pro'er, der nu spænder mellem 14 og 16 tommer (farvel til 13-tommer M2 MacBook Pro) og den seneste 24-tommer iMac. Apple har dog ikke redesignet noget af hardwaren. MacBook Pro, for eksempel, er stort set uændret bortset fra en ny farve (mere om det senere).

Det vigtige her er chippen. Det er nu tre år siden, vi så det første parti af Macs køre på Apples Silicon. MacBook Air, MacBook Pro 13-tommer og Mac Mini lancerede Apples hurtige afgang fra x86 Intel-verdenen til sin egen SoC-platform.

På trods af at de var Apples første indtog i chips til stationære og bærbare computere, blev disse systemer meget roste, og Apple har haft lignende succes med stort set alle chipvarianter, der er udgivet siden da, inklusive M1 Max og M1 Ultra. Nogle vil måske hævde, at M2 ikke var en stor nok opgradering fra generation til generation, men Apple virker fast besluttet på at ændre det indtryk med sin M3-serie af chips.

(Image credit: Apple)

I modsætning til M1 og endda M2, hvor vi ventede måneder på forskellige core-versioner, kommer M3 med et komplet udvalg af core- og ydeevnevariationer klar til brug. Ligesom M1 og M2 før den, har standardmodellen M3 en 8-core CPU og 10-core GPU. M3 Pro har 12 CPU-kerner og en 18-core GPU, og M3 Max har en 16-core CPU og op til en 40-core GPU (M2 Max toppede med 38 kerner).

Selvom core-versionerne ikke er meget anderledes end den seneste Apple Silicon-serie, lover Apple stadig et generationsspring, når det kommer til ydeevne. Der er større effektivitet takket være 3-nanometer-processen og overordnede forbedringer i forhold til den originale M1-chip. Hastighedsforbedringerne kan være mere minimale, når det kommer til sammenligninger med M2-klassen.

I den mest kraftfulde version understøtter M3 Max op til 128 GB samlet hukommelse, hvilket betyder, at den nye MacBook Pro næsten helt sikkert vil være den bedste mobile arbejdsstation på markedet. Ikke kun hukommelsen er imponerende på disse M3-systemer, men grafikmulighederne er også imponerende. Apples SoC kan klare det hele og kan endda slå ydeevnen af ​​MacBook Pro med grafikkort fra AMD.

Der er også en vigtig detalje at gå igennem. Alle chips i Apples nye M3-serie kommer med en ny form for GPU-hukommelsesarkitektur, som Apple kalder "Dynamic Caching", som, hvis det fungerer som påstået, kan ændre den måde, M3 MacBook Pro'er håndterer spil- og gengivelsesopgaver på.

(Image credit: Apple)

Dynamisk caching ændrer fuldstændig traditionel styring af grafikhukommelse. For eksempel, i stedet for at systemarkitekturen fokuserer på den mest hukommelsesintensive opgave og derefter allokerer den samme mængde hukommelse til hver lignende opgave, ser hardwaren på hver opgave individuelt og anvender derefter præcis den rigtige mængde hukommelse.

Dette kan gøre M3-systemer meget mere effektive og øger ydeevnen ved at frigøre hukommelse til andre opgaver.

Måske er det bedste ved Dynamic Caching, at udviklere ikke behøver at skrive ny kode for at drage fordel af det. Ifølge Apple vil det virke automatisk.

M3-chippen vil kombinere lavere strømforbrug og denne hukommelseseffektivitet med hardware-accelereret ray tracing og mesh shading (som begge har en indvirkning på realismen i spilgrafik). Neural Engine er angiveligt 60% hurtigere end tilfældet var i M1-serien af ​​chips. Det er endnu ikke klart, hvad hastighedsforskellen er mellem M2 og M3.

Al denne ydeevne og effektivitet resulterer ikke i længere batterilevetid end hvad Apple Silicon opnåede med M2-klassen. Det er stadig på 22 timers video og omkring 15 timers browsing (systemet understøtter hurtig opladning for at nå 50 % opladning på 30 minutter). Den gode nyhed her er, at du sandsynligvis vil få forbedret ydeevne uden at ofre batterilevetiden.

(Image credit: Apple)

Den nye M3-serie af chips vil køre i en ny MacBook Pro-serie, der med et par undtagelser ligner MacBook Pro med M2-chippen meget. Først og fremmest gør Apple endelig op med 13-tommer MacBook Pro, og MacBook Pro-serien starter nu med en 14-tommer model.

Standard MacBook Pro M3-modellen vil koste fra 14.999 kr. og er derfor dyrere end den mindre 13-tommer MacBook Pro med M2, der koster fra 11.199 kr. Alle modeller starter nu med et basislager på 512 GB, og M3 Pro og M3 Max kan understøtte op til 128 GB samlet hukommelse. Som udgangspunkt får du mere for pengene, men baren for adgang til MacBook Pro-luksus er nu en smule højere.

(Image credit: Apple)

Ikke alle nye MacBook Pro'er får alle M3-muligheder:

MacBook Pro 14" fås med M3, M3 Pro eller M3 Max.

MacBook Pro 16" fås med M3 Max eller M3 Pro.

Apple kommer ikke med et nyt design på MacBook Pro. På grund af nogle komponentændringer er vægten lidt anderledes, men det er i bund og grund den eneste forskel fra tidligere modeller.

Alt fra Liquid Retina XDR-skærmen (den er nu på 600 nits, men det er ned til systemeffektivitet og ikke et nyt panel), til højttalerne, tastaturet, pegefeltet og 1080p Facetime-kameraet er uændret. Der er stadig tre Thunderbolt USB-C-porte (kun to på 14-tommer-modellerne med M3).

(Image credit: Apple)

Hvad der er anderledes er den nye space black farve, som er en underspillet farve, som vi tror, ​​de fleste vil sætte pris på. Apple har også brugt en ny anodiseringsproces, der gør den bærbare computers krop meget mere modstandsdygtig over for fingeraftryk. Vores amerikanske kollega har allerede haft mulighed for at se på de nye enheder og rapporterer, at computerne ikke opfangede nogen af ​​hans fingeraftryk, uanset hvor meget han prøvede.

(Image credit: Apple)

Vi kan ikke sige det med sikkerhed, før vi har haft tid til at teste de nye enheder grundigt, men M3'ens ydeevne ser imponerende ud på tværs af en række opgaver, der blev vist frem som eksempler under lanceringen, herunder redigering af flere 4K-streams, analyse af en MR-hjerne scanning, skæring gennem en 3D-arkitektonisk model lodret som et kæmpe stykke kage, så du kan gå gennem lag af vægge og gulve på samme tid, og en masse gameplay-demoer i konsolkvalitet, inklusive de nye Lies of P. Generelt er alle Demoerne viste, hvad vi har vidst ret længe: Apple Silicon er seriøs omkring ydeevne.

(Image credit: Apple)

Apple puster også nyt liv i den forsømte iMac-serie med en ny 24-tommer M3 iMac. Som med MacBook Pro-serien er hardwaren her, bortset fra åbenlyse komponentforskelle, uændret i forhold til M1 iMac 24-tommers model, som Apple lancerede for et par år siden (dette inkluderer tastaturet og pegefeltets periferiudstyr). I øjeblikket er der ingen M3 Pro og Max muligheder for iMac, og Apple nævnte heller ikke en 27-tommer model.

Der er dog to core-versioner. Versionen med 8-core GPU i M3 iMac 24-tommer model har en startpris på 12.499 kr. og 10-core GPU-modellen har en startpris på 14.299 kr.

Vi fik set en masse demoer med iMac 24", hvor M3 klarede sig godt, ligesom på MacBook Pro. Det er en flot, stor skærm til videoredigering og multitasking og spil. Der er ingen nye farvemuligheder til iMac .

(Image credit: Apple)

I sidste ende gør de nye MacBook Pros og All-in-One iMac 24" et fantastisk stykke arbejde med at vise Apples fremskridt med sine nye chips. De er måske ikke monumentalt hurtigere end hvad vi så tidligere på året med M2 MacBook Pro, men for dem som stadig ejer et M1-system eller endda en Intel MacBook Pro, kan det føles som at opdage en ny verden af ​​ydeevne. Vi ved selvfølgelig mere, når vi har kigget nærmere på disse komponenter og systemer under vores egne tests.