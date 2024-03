Apple planlægger måske en stor, foldbar MacBook, der kan fungere som en iPad

Ifølge et nyt læk har Apple kun planer om en foldbar enhed fremover. Virksomheden arbejder tilsyneladende på en MacBook med denne formfaktor, men ikke på nogen form for foldbar iPad eller iPhone.

Det er et rygte, der kommer fra en af de mere konsekvente kilder derude, i hvert fald når det gælder Apple-lækager, nemlig analytikeren Ming-Chi Kuo. Men vi bør altid tage alle rygter og lækager med et gran salt, især når det drejer sig om enheder, der stadig er så langt væk fra lanceringen.

最近我多次被詢問蘋果是否計劃在 2025 年或 2026 年量產可折疊 iPhone 或 iPad。我的最新調查顯示,蘋果目前唯一有明確開發時程的可折疊產品,只有配備約20.3"顯示器、並預計在2027年量產的MacBook。--Recently, I've received many inquiries about whether Apple plans to mass-produce the…March 7, 2024 See more

Som du kan se i Kuos ovenstående indlæg på X, hævder han, at de seneste oplysninger, han har modtaget fra kilder, er, at Apples eneste foldbare enhed, der har konkrete udviklingsplaner, er en 20,3-tommers model af MacBook. (En anden leaker i tråden bemærker, at det faktisk er en 20,25-tommers foldbar enhed, som det tidligere har været rygtet, men det er bare mindre detaljer).

Vi har tidligere nævnt, at den potentielle MacBook-model ligger langt ude i fremtiden, og Kuo mener ikke, at den vil blive sat i masseproduktion før i 2027. Hvis det bliver senere på året, kan det betyde, at der ikke er nok enheder til en lancering før i begyndelsen af 2028, muligvis.

En foldbar MacBook betyder i denne sammenhæng en bærbar computer med en stor skærm, der kan foldes sammen. Alle bærbare computere er selvfølgelig foldbare, men har normalt en skærm og et tastatur - i førstnævnte tilfælde ville en foldbar enhed som den, Apple planlægger, køre med et virtuelt touch-tastatur i stedet.

Vanskeligt at gøre rigtigt

I ovenstående tweet svarede Kuo på spørgsmål om, hvorvidt Apple vil lave en foldbar iPhone eller iPad måske allerede næste år eller i 2026, og han hælder tydeligvis en masse koldt vand på den idé.

I øjeblikket er der kun planer om en foldbar laptop, hvis lækagen er korrekt. Selvom planerne kan ændre sig, er det en klar indikation af, at en foldbar mobil eller iPad ligger langt ude i fremtiden og ikke kommer i 2025.

Dette har ekstra troværdighed, fordi det hænger sammen med andre spekulationer, der dukkede op for nylig om, at Apple har udviklet en foldbar enhed, men at det er en "større enhed", hvilket ville udelukke en foldbar iPhone. Faktisk blev en foldbar MacBook hævdet at være på vej i 2027 for omkring to år siden, så dette kunne være den samme enhed, der stadig er i støbeskeen.

Det føles selvfølgelig som en lang udviklingstid, men det er et vanskeligt projekt at få til at lykkes. Især når man tænker på, at Apple ser ud til at have været kræsne med kvaliteten af foldbare skærme - hvilket efter vores mening er den rigtige holdning.

Fold den godt

Hemmeligheden er at få foldningen til at fungere godt - og at gøre mekanismen robust og holdbar nok over tid til ikke at skabe problemer. Da Apple-produkter altid sigter efter et premium-look, vil det også være altafgørende, at foldningen ser sømløs ud. Alt dette skal opnås, samtidig med at man formår at holde en relativt overkommelig pris. Men vi gætter på, at den første foldbare MacBook-model, der kommer på markedet, alligevel bliver ret dyr.

Det, vi kan ende med, er en superbærbar laptop, som kan foldes ud til en stor skærm, når det er nødvendigt - vi forestiller os, at man for eksempel kan indstille den til at se film eller YouTube-klip med hele skærmen, så den dybest set er en gigantisk tablet (en iPad med macOS, sådan da). Og så er der selvfølgelig et virtuelt tastatur, når enheden bruges som en traditionel laptop. Det kan selvfølgelig være et problem i sig selv, da de fleste mennesker ikke er særligt glade for at bruge et virtuelt tastatur til at skrive på.

Vi går dog ud fra, at et eksternt tastatur kan tilsluttes som et alternativ, hvis du bruger enheden ved dit skrivebord. Desuden er det muligt, at Apple med vibrationer og andre teknologiske fremskridt kan opnå noget, der føles tæt nok på en rigtig skriveoplevelse på en touchskærm, og vi forestiller os, at det er et andet højt prioriteret mål for projektet.

Skeptikere tvivler på, at alt dette kan realiseres, og vi forstår fuldt ud deres bekymringer. Under alle omstændigheder ser det ud til, at Apple seriøst undersøger dette koncept, baseret på de konsekvente rygter, der er blevet spredt i løbet af de sidste par år (og længere tilbage end det). Om al denne forskning og udvikling rent faktisk bliver til et rigtigt produkt, eller om det bliver aflyst, må tiden vise (host, Apple Car, host,host).

