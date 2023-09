Logitechs Pebble 2 mus og tastatur er perfekt til hjemmekontor eller skolestart

Logitech opdaterer sin billige Pebble-serie af eksterne enheder med en anden generation, der tilbyder samme niveau af lydløs komfort som før, men også med et par ekstra funktioner.

Pebble 2 Combo er en moderne, minimalistisk duo, der består af det nye Pebble Keys 2 K380s-tastatur og musen - Pebble Mouse 2 M350s. Begge er opgraderinger af Logitechs K380 og Pebble og kan betragtes hos Logitech som vaskeægte fanfavoritter. Både tastatur og mus er ret slanke, er lavet af genbrugsplast og fås i tre friske farver, der passer til din stil: Tonal Graphite, Tonal White og Tonal Rose. Med denne superbærbare duo kan du skifte enhed fra f.eks. stationær til bærbar med blot ét tryk på en knap, så du kan arbejde, browse og chatte, som du vil, når du vil. En dedikeret Pebble 2 Combo til Mac er også tilgængelig.

Experience new colorways, Smart Actions, Easy Shortcuts, more sustainable materials, and that beloved silent click that hits just right! The Pebble 2 Collection is here.Say less & let the Pebble 2 Collection speak for itself. #DefyBoringShop Pebble 2: https://t.co/3L1D0fKZxl pic.twitter.com/oe5UFDCrfsSeptember 6, 2023 See more

Pebble Keys 2 K380s er lavet for give brugeren en rar og behagelig skriveoplevelse med runde taster og en stille og rolig laptop-lignende skriveoplevelse. Tastaturet er udstyret med Fn-genvejsttaster, der giver øjeblikkelig adgang til søgning, skærmoptagelse, emoji-menu og meget mere for at spare tid og få mere fra hånden. Der er muligt at bruge Logi Options Plus appen til at tilpasse de 10 Fn-taster, som f.eks. at åbne dine mest brugte programmer hurtigt, så du kan gøre tingene på din måde.

Stille som en... mus!

Pebble Mouse 2 M350s er en trådløs mus og har et slankt letvægtsdesign med en rund form, der passer naturligt ind i håndfladen. Med Silent Touch-teknologi, der fjerner 90% af klikstøjen, kan man arbejde uden at blive generet af museklik, og det er helt sikkert også noget andre vil værdsætte. ine klik. Tilpas den midterste museknap med Logi Options Plus appen for at oprette genveje til din yndlingsapps som f.eks. at sende emojis på Whatsapp eller blande din playliste på Spotify. Eller du kan udføre hverdagshandlinger som at vise/skjule skrivebordet, lave en skærmoptagelse og meget mere. Tryk play på Logitechs ”Defy Boring”-Spotify-playliste her.

Pebble 2 Combo, Pebble 2 Keys 2 K380s og Pebble Mouse 2 M350s er en bæredygtig kollektion, der er certificeret CO2-neutral og leveres i miljøvenlig og ansvarsbevidst emballage. Plastdelene indeholder certificeret post-consumer genbrugsplast: Pebble Keys 2 K389s: 64% for Tonal Graphite og 49% for Tonal White og Pebble Mouse 2 M350s: 76% for Tonal Graphite og 58% for Tonal White og Tonal Rose

(Image credit: Logitech)

Logitech Pebble 2 combo (Image credit: Logitech)

Pris og tilgængelighed

Pebble Keys 2 K380s koster 399 kr.

Pebble Mouse 2 M350s koster 229 kr.

Hvis du vil købe begge dele på én gang, er der penge at spare.

Pebble 2 Combo koster 569 kr. hos Logitech