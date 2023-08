Apples smartring lader dig styre din iPhone og computer med et par tryk

Det ser ud til, at Apple fortsætter med at arbejde på sin smartring, da virksomheden har indsendt et patent på en wearable, der har evnen til at styre andre enheder via touch-input.

Det er et stykke tid siden, vi sidst har hørt noget om "Apple Ring". Sidste gang, vi talte om den, var i 2020, hvor et ældre patent afslørede, at tech-giganten ønskede at implementere bevægelseskontrol. Men nu ser det ud til, at den idé er blevet skrottet. I stedet vil Apple Ring bruge et "roterende ydre bånd" som en mulig metode til trådløs betjening, ifølge et dokument, der er indsendt til US Patent and Trademark Office. Ved at dreje på båndet kan man f.eks. scrolle gennem en webside på en iPhone. Patentet indeholder flere tegninger, der beskriver nogle af produktets muligheder, og hvad der kunne være dens nuværende design.

Funktioner

Da vi kigger dokumentet igennem, kan vi se, at den lille gadget potentielt vil være i stand til at oprette forbindelse til en række andre enheder. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, smartwatches, hovedtelefoner, desktops, tablets og laptops. Forestil dig, at det bliver muligt at styre en Mac med et par enkle omdrejninger på ringen.

Hjernen, om man vil, i Apple-ringen ser ud til at være det "elektroniske smykke system", der sidder på toppen. Apple peger på et specifikt billede i dokumentet, der beskriver, hvad der er inde i "smykket". Der vil være en scroll ball til det ydre bånd, en berøringssensor, lagerplads plus en haptisk generator. Haptikken aktiveres, når din mobiltelefon modtager en besked, hvilket får ringen til at vibrere som svar. Baseret på det, vi har set indtil nu, ser det ud til, at Apple Ring bliver ret lille og diskret i sit design.

En skitse sendt med patentet på Apple-ringen. (Image credit: Apple/US Patent and Trademark Office)

Apple ser mildest talt ud til at være meget ambitiøse med deres ringprojekt. Vi anbefaler dog, at du tager alt dette med et gran salt. Det lyder bestemt imponerende, men der er ingen garanti for, at noget af dette bliver til et rigtigt produkt. Det er noget, der har været under planlægning i næsten fire år nu. Desuden er nogle af oplysningerne tæt på grænsen til science fiction.

Den næste store ting?

Apple Insidernævner en linje i patentet, der hævder, at den bærbare enhed kan sende input til "handsker til computergenererede miljøer". Med andre ord kan ringen lade brugerne interagere med virtual reality-verdener uden at have brug for en controller. Det lyder lidt for godt til at være sandt efter vores mening. Vi er skeptiske, men alligevel håbefulde, da digitalt tilbehør i form af højteknologiske enheder ser ud til at være den næste store ting.

Nutidens smartringe bruges primært som søvnmålere som Oura, men noget tyder på, at Oura Ring 4 vil understøtte kontaktløse betalinger. Vi kan også nævne, at vi for nylig så et patent, der nævnte en ny opladningsgadget til AirPods, som kan bruges som et armbånd. Ringe. Armbånd. Hvad bliver det næste - Apple-piercinger? Snart kan vi bære et helt outfit lavet af Apple-produkter!