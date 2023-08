Sony lancerer den kompakte højttaler SRS-XB100

Sony har lanceret SRS-XB100 - en kompakt og trådløs højttaler med stor lyd. Den ultrakompakte bærbare højttaler SRS-XB100 kombinerer ifølge Sony kraftfuld og klar lyd i et lille design. Nu kan Sony løfte sløret for, at den bærbare højttaler også bliver tilgængelig i Europa.

Kompakt størrelse, bred lyd

Lad dig ikke narre af den lille, kompakte form. For på trods af den lille størrelse, spreder SRS-XB100 lyden imponerende. Det gør højttaleren ideel til dem, der altid er på farten. Den inkluderer en passiv radiator, der leverer både kraftfuld og helt klar lyd, selv ved høje lydstyrker, takket være den ikke-centrale membran. Og takket være DSP-teknologi udvider Sound Diffusion-processoren lyden i ethvert rum.

Sony SRS XB100 (Image credit: Sony)

SRS-XB100 kommer med op til 16 timers batterilevetid1, alt imens højttaleren er vandtæt og støvtæt med en IP67-klassificering2. Desuden kommer den med et robust ydre og en rem, hvilket gør den perfekt til livet på farten. Højttaleren kommer også med en indbygget mikrofon, der gør det muligt at klare håndfri opkald direkte fra højttaleren, uanset om man er hjemme eller ude. Og takket være Echo Cancelling-funktionen bliver opkaldende krystalklare og lader to personer tale på samme tid – uden af deres stemmer bliver afbrudt.

Pris og tilgængelighed

Sony SRS XB100 kommer i fire farver. (Image credit: Sony)

SRS-XB100 bliver tilgængelig fra august 2023 til en vejledende udsalgspris på 550 kr.