Jabra lancerer to nye topmodeller af trådløse øretelefoner – den ene er super hårdfør, og den anden får Dolby Atmos

Jabra har lanceret to nye øretelefoner - Elite 8 Active og Elite 10 – to nye topmodeller. Jabra udvider dermed deres sortiment af 100% trådløse earbuds. Elite 8 Active skabe ifølge Jabra en ny standard inden for hårdførhed og pasform og er blevet testet i henhold til militære standarder for robust elektronik, hvilket omfatter alt fra fugtighed og høje temperaturer til regn og højder. Elite 10, på den anden side, fokuserer på at levere krystalklare opkald og komfort hele dagen og er optimeret til at give en fordybende Dolby Atmos-oplevelse med Dolby Head Tracking-teknologi.

Elite 8 Active - hårdføre øretelefoner

Elite 8 Active er nogle hårdføre øretelefoner. (Image credit: Jabra)

Elite 8 Active er ikke kun skabt til sport og motion, men til at klare livets udfordringer. De er blevet testet i henhold til US Military Standard for robust elektronik (810H), hvilket betyder, at de kan modstå fugtighed, høje temperaturer, regn og endda nedsænkning i vand op til 1,5 meter. De er IP68-klassificeret, hvilket garanterer, at de er fuldstændigt støv- og vandtætte. Selv opladningsetuiet har en IP54-klassificering og er beskyttet mod støv og vandsprøjt.



Elite 8 Active er også blevet udsat for Highly Accelerated Corrosion Testing (HACT), en krævende test, der inkluderer to timers udsættelse for 40°C varme med 93% luftfugtighed, en 15-minutters saltvandssprøjttest og en 15-minutters varmetørring ved 40°C. Alt dette uden at gå på kompromis med pasformen takket være Jabra ShakeGrip™-teknologien.



Selvom Elite 8 Active er utroligt robuste, har der ikke været nogen kompromisser med lydkvaliteten. Takket være Dolby Audio tilbyder de en fantastisk klar og realistisk lyd, der gør lytteoplevelsen behagelig, selv ved langvarig brug. Adaptiv Hybrid Active Noise Cancellation (ANC) tilpasser automatisk ANC-præstationen til omgivelserne, og Wind Neutralizing HearThrough™-teknologien reducerer vindstøj uden at blokere for omgivelseslyde.

Jabra Elite 10 med Dolby Atmos og head tracking

(Image credit: Jabra)

Elite 10 er designet til at levere den bedste kombination af komfort, lyd og opkaldskvalitet til både arbejde og fritid. De er optimeret til at give brugerne en Dolby Atmos-oplevelse med Dolby Head Tracking, der holder lytterne i centrum af lydbilledet, når de bevæger hovedet. Dette skaber ifølge Jabra en mere naturlig og realistisk lytteoplevelse, uanset om du lytter til Dolby Atmos eller stereolyd.



Elite 10 er også udstyret med Jabra Advanced Active Noise Cancellation, der skal fjerne støj fra omgivelserne. Denne ANC tilpasser sig automatisk omgivelseslydene ved hjælp af infrasoniske lydbølger og avancerede algoritmer, der registrerer støj og vindforhold. Elite 10 skifter automatisk til den mest effektive ANC i støjende omgivelser og reducerer det på rolige steder.



Earbudsene er designet med fokus på komfort og pasform, og de indeholder Jabra ComfortFit-teknologi, der giver en naturlig pasform og aflaster øretrykket. De er også velegnede til forskellige øreformer og størrelser.



Begge modeller, Elite 8 Active og Elite 10, er resultaterne af Jabra's forsøg på at imødekomme brugernes behov inden for lyd. Elite 8 Active sigter mod at opfylde kravene til earbuds, der kan bruges under alle forhold, fra træning til dagligdags brug, mens Elite 10 fokuserer på komfort, opkaldskvalitet og enestående musikoplevelser hele dagen.



Calum MacDougall, Senior Vice President hos Jabra, udtaler: "Hos Jabra har vi haft stor succes med at identificere brugernes behov og anvende vores unikke lydteknologiske muligheder til at imødekomme dem. Med Elite 10 har vi fokuseret på komfort, opkald og musikoplevelse, så de kan bruges hele dagen, uanset om det er til musik eller møder. Med Elite 8 Active opfylder vi behovet for earbuds, der fungerer perfekt både til arbejde og træning."



Javier Foncillas, Vice President for Commercial Partnerships & Global Sales hos Dolby Laboratories, tilføjer: "Dolby har redefineret, hvordan forbrugere oplever underholdning over hele verden. Vi deler Jabras passion og ambition for kvalitet, og det er en perfekt matchning at kombinere Elite-seriens nye topmodeller med Dolbys seneste lydinnovationer som Dolby Head Tracking og Dolby Audio."

Pris og tilgængelighed

Elite 8 Active forhandles til en vejledende pris på DKK 1.599 og er tilgængelig i farverne Caramel, Navy, Black og Dark Grey fra august 2023. Yderligere information kan findes på www.jabra.com/elite-8-active.



Elite 10 forhandles til en vejledende pris på DKK 1.999 og er tilgængelig i farverne Cream, Cocoa, Titanium Black, Gloss Black og Matte Black fra september 2023. Yderligere information kan findes på www.jabra.com/elite-10.