Sonys nya Dolby Atmos-soundbar slår Sonos Arc Ultra på tre viktiga punkter

Sony lanserar Bravia Theater Bar 7 med 9 högtalare och 5.0.2-kanaler

Även Bravia Theater Bar 5 med 3.1-kanaler och trådlös subwoofer presenteras

Två trådlösa subwoofers och bakhögtalare med Atmos visas också upp

Sony har lanserat två nya soundbars tillsammans med nya tillhörande subwoofers och bakhögtalare.

Bravia Theater Bar 7 är en soundbar med nio högtalare i ett 5.0.2-system, med dedikerade uppåtriktade och sidåtriktade element samt automatisk rums kalibrering. Den är tydligt positionerad som en konkurrent till Sonos Arc Ultra, men har flera viktiga funktioner som Sonos saknar.

Den stöder Dolby Atmos, DTS:X och IMAX Enhanced, varav de två sistnämnda inte stöds av Sonos. Den har också HDMI passthrough med stöd för 4K/120Hz och Dolby Vision, vilket Sonos Arc Ultra saknar helt.

Här finns även Bluetooth 6.0 med LDAC, Wi-Fi 6 samt stöd för Spotify Connect och Apple AirPlay 2.

Det går dessutom att bygga ut systemet med den mindre subwoofern Bravia Theater Sub 8, den större Theater Sub 9 samt bakhögtalarna Bravia Theater Rear 9, som har stora uppåtriktade 80 mm-element för mer omslutande rumsligt ljud.

Theater Bar 7 är utformad för att fungera med Sonys trådlösa subwoofers och bakhögtalare. (Image credit: Sony)

Sony Bravia Theater Bar 5

Den andra modellen, Bravia Theater Bar 5, är ett 3.1-system med inkluderad trådlös subwoofer. Den stöder också Dolby Atmos och DTS:X samt Sonys virtuella surroundtekniker: Virtual Surround Engine för rumsligt ljud och S-Force Pro, som simulerar sidåtriktade högtalare för en bredare ljudbild.

De nya soundbar-modellerna är designade för att fungera tillsammans med Bravia-tv-apparater och appen Bravia Connect, som gör det möjligt att styra hela hemmabiosystemet från telefonen.

Båda modellerna har ett aggressivt pris. Bravia Theater Bar 5 kostar 5 990 kronor, medan Bravia Theater Bar 7 får ett svenskt pris på 10 990 kronor. De går att förbeställa nu och börjar skickas från den 19 juni (Bar 5) och 22 maj (Bar 7).

Bravia Theater Sub 9 har ett pris på 10 990 kronor, Theater Sub 8 kostar 7 990 kronor och bakhögtalarna Theater Rear 9 ligger på 8 990 kronor. Samtliga produkter finns tillgängliga att förbeställa redan nu och vårt team arbetar just nu på ett test av Theater Bar 7, så håll utkik efter det!