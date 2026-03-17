Philips nya billiga Dolby Atmos-soundbar kan vara den perfekta uppgraderingen för äldre gaming-TV-apparater

Philips lanserar tre nya soundbars i mellanklassen

Toppmodellen har 4K 120 Hz passthrough via HDMI

Kan vara en perfekt lösning för äldre gaming-TV-apparater

Philips har presenterat tre nya soundbars och en av dem kan vara en extra intressant uppgradering om du har en äldre gaming-TV med få HDMI 2.1-portar.

Philips B8301 kan vara en perfekt billig Dolby Atmos-soundbar för gamers, eftersom det är en fullstor soundbar med HDMI eARC och stöd för 4K 120 Hz passthrough. Det innebär att du kan få både ljud och bild i full kvalitet via en enda HDMI-anslutning till din TV.

Många har en TV med två HDMI 2.1-portar, där en av dem är eARC-porten. Om du kopplar in en soundbar där, återstår bara en port med stöd för 4K 120 Hz – och du kan mycket väl ha fler än en enhet som behöver den typen av anslutning.

Det finns soundbars med 4K 120 Hz-stöd, som Samsung HW-Q990F och Marshall Heston 120, men de är ofta dyra. Philips B8301 är däremot förvånansvärt billig med ett pris på 329 euro.

Totalt lanseras tre nya modeller: den fullstora 3.1.2-kanals Dolby Atmos-modellen B8301, den mer kompakta 2.1-kanalsmodellen B5601 och den enklare 2.0-kanalsmodellen B5201. Priser för de billigare modellerna har ännu inte bekräftats. Alla tre modeller släpps i juni 2026.

Förutom flaggskeppsmodellen finns två kompakta modeller, en med 2.1-kanaler och en med 2.0. (Image credit: Philips)

Viktiga funktioner och priser

B8301 är 82,6 cm bred och erbjuder ett 3.1.2-kanalsystem med dedikerade vänster-, center- och högerkanaler, samt två uppåtriktade högtalarelement och en separat subwoofer med dubbla element. Den totala systemeffekten är 190 W RMS.

Utöver eARC med 4K 120 Hz passthrough stöder den Dolby Atmos och DTS:X + Virtual X. Den har även Bluetooth 6.0 med stöd för LE Audio.

B8301 har också en “AI powered Intellisound Engine” som enligt Philips automatiskt optimerar ljudprofilen för film, musik och spel. Den erbjuder även funktioner för röstförstärkning, förbättrad dialog samt anpassningsbara inställningar för rumsligt ljud.

B5601 är mindre med sina 76,6 cm och rekommenderas av Philips för TV-apparater mellan 48 och 55 tum. Det är ett 2.1-system med 145 W RMS, där 80 W kommer från soundbaren och 65 W från subwoofern. Här finns också AI-ljudoptimering, Dolby Atmos och DTS: Virtual X. Bluetooth-versionen är 5.4 med stöd för LE Audio.

Den minsta modellen är B5201, som också är 76,6 cm bred men levererar 80 W effekt och saknar subwoofer. Den har AI-optimering och stöd för DTS: Virtual X, men här är Dolby-formatet Dolby Digital istället för Atmos. Bluetooth är version 5.3 och även här finns stöd för LE Audio.