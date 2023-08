4 nya filmer och tv-serier på Prime Video, Netflix och Disney Plus att kolla på i helgen (11 augusti 2023)

Skulle stormen Hans härja under helgen kan vi åtminstone trösta oss med att det finns ett gäng intressanta serier och filmer att underhålla sig med. På Prime Video släpps en Young Royals-doftande långfilm och en dokumentärserie som garanterat intresserar alla som gillar engelsk fotboll, och i synnerhet Newcastle. På Netflix blir det Jamed Bond-action medan Disney Plus bjuder på ett nytt mordmysterium med Steve Martion, Selena Gomez och Martin Short. Ja, som sagt så finns det att kolla på även den här helgen.

Gillar du kungliga romanser i stil med Young Royals är den nya Prime Video-filmen Red, White & Royal Blue värd en chans i helgen. Storyn kretsar kring två tjugoåriga killar, en son till USA:s första kvinnliga president och en brittisk prins, som inleder en hemlig romans.

Red, White & Royal Blue finns att streama nu på Prime Video

Lagom till att den nya Primer League-säsongen kickar i gång släpper Prime Video det första avsnittet av We are Newcastle United. Totalt blir det fyra avsnitt som släpps varje fredag, där vi får följa klubbens utveckling sedan tränaren Eddie Howe tog över.

We are Newcastle United finns att streama nu på Prime Video

Gal Gadot har huvudrollen i Netflixoriginalet Heart of Stone. Filmen handlar om spionen Rachel Stone som jobbar för den brittiska underrättelsetjänsten MI6 , men i själva verket är hon en infiltratör. Vi räknar med gasen i botten-action och pangpang så det räcker och blir över.

Heart of Stone finns att streama nu på Netflix

Det fördömda lägenhetskomplexet Arconia ser inte ut att klara sig från ännu ett mord, eftersom Only Murders in the Building är tillbaka med sin tredje säsong. Den här gången är det extra mycket fokus på Martin Shorts karaktär Oliver Putman, och skådisar som Paul Rudd och Meryl Streep förstärker skådespelarensemblen. Två avsnitt ligger för närvarande ute och sedan släppts ett avsnitt varje tisdag.

Only Murders in the Building säsong 3 finns att streama nu på Disney Plus