Vivo Nex - recension

Du kanske inte har hört talas om Vivo innan, men det kinesiska företaget har precis tillkännagivit en av de mest spännande mobilerna vi någonsin sett. Detta är i form av Vivo Nex. Toppmobilen från Vivo kommer packad med ett stort urval av den senaste generationens funktioner, som har gjort att Vivo kunnat komma närmare en ramfri mobil än vad vi sett på någon annan modell.

Den har en fingeravtrycksläsare i skärmen (vilken Vivo hävdar är mer exakt än någonsin), samt en pop-up selfie-kamera och några övriga funktioner. Allt detta kommer i kombination med bland det bästa inom intern teknologi och gör den här mobilen till en av de mest spännande enheterna hittills under 2018.

Uppdatering: Det finns faktiskt tre versioner av mobilen Vivo kallar för "Nex". Vi har fått prova toppmodellen i form av Vivo Nex S, som har ett Snapdragon 845 chipset, 8 GB RAM, en fingeravtrycksläsare i skärmen och 256 GB internminne.

På den andra versionen av Nex S, är den enda skillnaden att internminnet är 128 GB.

Till sist finns Vivo Nex A, som har det lite svagare Snapdragon 770-chipsetet, 6 GB RAM och en fingeravtrycksläsare på baksidan istället för en som är inbyggd i skärmen.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Låt oss börja med den dåliga nyheten - den här mobilen är för närvarande bara planerad att lanseras i Kina. Den kan komma till fler marknader över världen i framtiden, men just nu är den enda bekräftade lanseringen i Kina.

Priset kommer att ligga på 4 998 yuan (cirka 6 900 kronor) för versionen med 256 GB, medan versionen med 128 GB kostar 4 498 yuan (cirka 6 200 kronor). Vivo kan dock komma att ändra priserna om enheterna släpps till fler marknader runt om i världen.

De senaste 12 månaderna inom mobildesign har handlat om att minska ned på ramarna mer än någonsin, något som har lett till bildförhållanden på 18:9 och flärpar vid toppen av skärmarna för att dölja den viktiga teknologin. Vivo har dock valt att göra saker och ting annorlunda.

Vi måste lovprisa Vivo för att inte ha fallit för grupptryck och tagit med flärpen på deras "helskärms"-mobil, utan har istället valt att använda sig av ny teknologi för att uppnå ett bildförhållande på otroliga 91,24 procent.

Det är alltså inte helt fritt från ramar, som en stor del av marknadsföringen skulle få dig att tro. Mobilen har en väldigt tunn ram vid nederkanten och en väldigt tunn ram som går längs mobilens kanter, men det är ändå anmärkningsvärt hur lite plats den tar upp.

Vivo har använt tre olika typer av teknologi för att göra detta möjligt. Den första är en pop-up selfie-kamera som är placerad på telefonens överkant.

När du startar upp selfie-läget, kommer den lilla mekaniska kameran dyka upp så du kan ta din bild.

Om du sedan stänger ned kameraapplikationen eller byter tillbaka till den vanliga kameran, kommer den stänga ned sig själv på cirka 2 sekunder. Det är oerhört underhållande att experimentera med den lilla kameran och titta när den åker upp och ned.

Vi var lite oroliga över att det skulle ta för lång tid att bara ta en snabb selfie, men när du väl byter till selfie-läget tar det mindre än två sekunder för kameran att bli redo och vi har inte blivit frustrerade över funktionens hastighet ännu.

Eftersom selfie-kameran ligger dold inuti mobilen, finns det ingen ansiktsigenkänning på Vivo Nex, som vi sett på så många andra toppmobiler under 2018.

Can't stop playing the sound effect on the Vivo Nex selfie camera... such a simple thing #VivoNEX pic.twitter.com/JAc2dfutXQJune 14, 2018