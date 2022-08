Samsung hintar om en ny Galaxy Watch som ska ta sig an Garmin

Inför sitt Galaxy Unpacked-evenemang som äger rum den 10 augusti, har Samsungs vicepresident hintat om nya Galaxy Watch-modeller för användare med en "passion för naturen" och som vill "arbeta mot den bästa versionen av sig själva."

Även om det inte är klart om dessa uttalanden handlar om den kommande Galaxy Watch 5 (opens in new tab) specifikt, föreslår de att Samsung håller på med en smartklocka som är mer av en konkurrent till en av de bästa Garmin-klockorna (opens in new tab) än Apple Watch 7 (opens in new tab).

Efter rykten om att Apple själva håller på att utveckla en Apple Watch 8 Rugged (opens in new tab)-modell som kommer att lanseras tillsammans med den kommande Apple Watch 8 (opens in new tab), skulle vi inte bli förvånade om Samsung också vill diversifiera sin portfölj av wearables för att tilltala ett bredare utbud av kunder.

En Galaxy Watch för dig och dina mål

Som blogginlägget (opens in new tab) av vicepresident TaeJong Jay Yang (som också är Samsungs chef för Health R&D-teamet) förklarar, har alla olika uppfattning om vad det innebär att vara hälsosam. För vissa människor handlar det bara om att nå ett dagligt stegmål och komma i lite rörelse, medan det för andra handlar om att krossa förra veckans PB och nå nya nivåer av fysisk prestation.

Yang tillägger att Samsungs mål är att tillverka teknik som gör det möjligt för människor att uppnå sina egna personliga mål, vad de än må vara.

För personer med mer subtila mål kommer något som Samsung Galaxy Watch 4 (opens in new tab) förmodligen att ge mer än tillräckligt för att möta deras behov. Det finns grundläggande stegräkning och GPS-spårning för att logga hur långt man har gått och BioActive-sensorn kan spåra puls och sömnmönster för att ge en solid översikt över viktiga hälsofaktorer.

Kan kommande smartklockor från Samsung konkurrera på allvar med enheter från Garmin? (Image credit: Future)

Men datan och statistiken från klockans sensorer kan till och med vara överflödigt för den genomsnittliga användaren, med funktioner som exempelvis övervakning av kroppssammansättning är bättre lämpade för personer med mer ambitiösa tränings- och hälsomål.

I nuläget kanske Galaxy Watch inte riktigt uppfyller alla behov hos en fitnessfanatiker, eftersom de som ofta gillar att spendera mycket tid ute i naturen med största sannolikhet kommer att vilja ha en träningsklocka som tål lite mer och som har längre batteritid.

Men det verkar alltså som att Samsung kan ha planer på att lansera ett mer varierat utbud av klockor. Yang skrev: "Vi på Samsung är glada över att kunna fortsätta utöka vår Galaxy Watch-serie för att bättre tillgodose de många unika behoven hos våra användare."

Vi får helt enkelt vänta och se vad Samsung tillkännager, men vi skulle inte bli förvånade över att se dem lansera flera klockor samtidigt; eventuellt en mer budgetvänlig och lite enklare enhet tillsammans med ett mer robust, mer funktionsspäckat och dyrare alternativ.