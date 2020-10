OnePlus vill göra billiga mobiler igen

OnePlus blickar tillbaka mot sina rötter av att tillverka mobiler med överkomliga priser, då de nu känner sig tillräckligt mogna för att erbjuda fler produkter i sitt sortiment.

När OnePlus grundades för sex år sedan, var deras mål att kunna erbjuda fantastiska flaggskeppsmodeller till riktigt pressade priser. Under de senare åren har de börjat kliva in i marknadens premium-kategori allt mer, speciellt nu med deras senaste OnePlus 8 Pro som ligger runt 10 000-kronors sträcket. Även om företagets mobiler fortfarande är riktigt prisvärda, har bristen på budgetalternativ gjort många fans besvikna.

I en intervju med Fast Company, pratade Pete Lau (OnePlus' VD) om företagets framtidsplaner. Ytterligare detaljer laddades senare upp på Weibo, där han talade om varför de nu känner sig redo att "lägga till nya medlemmar" i familjen.

Företaget har flertalet gånger gått ut tidigare och sagt att de fortfarande är små och i ett tidigt tillväxtstadie, och har därför varit tvungna att fokusera på några få produkter och inte fokusera på för många saker samtidigt. Nu tror dock Pete att OnePlus har tillräckligt med erfarenhet, arbetskraft och teknisk kompetens för att kunna utveckla nya produkter. Resultatet av detta kommer troligen att presenteras under de kommande månaderna med en lansering i Indien, som sedan följs upp på andra marknader.

Detta är sannolikt en hint om OnePlus Z, som är företaget budgetmobil med en ny kompakt design som enligt rykten förväntas lansera i juli. Detta kommer att bli företagets första steg i sitt mål att sälja fler mobiler till lägre priser och så småningom skapa ett helt ekosystem av enheter. Han tillade att prisvärda enheter "fortfarande kommer vara enligt OnePlus' standarder".

Precis som med de allra flesta hårdvaru-företag, har OnePlus sakta men säkert börja blicka bortom mobiler och siktar på att skapa ett helt ekosystem av produkter i framtiden. Vi fick ett smakprov på detta förra året i form av OnePlus TV, som går att kopplas ihop med en mobil för att få tillgång till en mängd extrafunktioner. Ett par äkta trådlösa hörlurar är också på gång - en produktkategori som växer i ilfart.

It probably won’t surprise you that at OnePlus we have big plans for where we want to go in the future. Here's a little glimpse into where we’re headed. https://t.co/L7y33rpTLuMay 27, 2020