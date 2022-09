GoPro Hero 11 Black vs Hero 10 Black: Her er de 9 viktigste forskjellene

Akkurat som med Apple og deres iPhone-modeller (opens in new tab), kan du være sikker på at GoPro kommer med nye kameramodeller hvert år. Og nå har teknologi- og livsstilsmerket offisielt avduket det nyeste tilskuddet i rekken av toppmodellene Hero, nemlig GoPro Hero 11 Black (opens in new tab).

Hero 11 Black omtales som det mest evnerike kameraet fra GoPro så langt, og det er dermed også blant de aller beste actionkameraene (opens in new tab) totalt sett. Her kombineres imponerende allsidighet med kraftig ytelse, slik at brukerne, enten de er nybegynnere eller ikke, alle verktøyene de trenger for å kunne forevige utendørseventyr med filmkvalitet.

(Image credit: GoPro)

Men hvor mye skiller egentlig GoPros nyeste actionkamera seg fra forgjengeren GoPro Hero 10 Black (opens in new tab)? Sistnevnte er tross alt et usedvanlig godt actionkamera i seg selv. Dermed er det ikke sikkert at alle vil synes det er nødvendig med en oppgradering Hero 11 Black.

For å hjelpe deg med å fatte en beslutning om du faktisk skal oppgradere, har vi avgrenset ni av de viktigste forskjellene på GoPro Hero 11 Black og Hero 10 Black – og dette gjelder alt fra pris til stabiliseringsevne.

Før vi kommer til det, er det verdt å merke seg det som ikke er blitt forandret mellom actionkamera nummer 10 og 11. Det gjelder de to kameraenes design, deres maksimale oppløsning (5K/60p eller 4K/120p langsom film), mikrofoner, tilkoblingsmuligheter, vannbestandighet ned til 10 meter, GP2-prosessor og skjermer.

Dermed er det grunnleggende temmelig likt, men så kommer vi til det som skiller Her 11 Black fra forgjengeren …

1. Prisen man betaler

Ikke overraskende er GoPro Hero 11 Black dyrere enn Hero 10 Black, men prisforskjellen er i utgangspunktet ikke så veldig stor. Sistnevnte ble lansert for 5790 kroner, men i skrivende stund er det tilgjengelig fra norske forhandlere for i overkant av 4500 kroner.

Ved lanseringen i september 2022 fikk GoPro Hero 11 Black en veiledende pris på 5990 kroner. Ved lansering la GoPro kameraet ut på sine egne nettsider med et kampanjetilbud på 4999 kroner, inkludert ett års GoPro-abonnement.

Nedenfor ser du en sammenligning av priser for GoPro Hero 11 Black og andre modeller direkte fra GoPro (opens in new tab):

GoPro Hero-serien – priser Modell Pris (med GoPro-abonnement) Pris (uten GoPro-abonnement) GoPro Hero 11 Black 4999 kr (kampanje) 6488 kr GoPro Hero 11 Black Creator Edition 7399 kr (kampanje) 9744 kr GoPro Hero 11 Black Mini $299.98 (kampanje) $399.99 GoPro Hero 10 Black 4499 kr (kampanje) 5988 kr

Som du ser, er flere av modellene billigere om du velger å kjøpe dem direkte fra produsenten med et GoPro-abonnement på ett år inkludert. I skrivende stund er ikke den norske prisen for GoPro Hero 11 Black Mini klar. Denne modellen er tilgjengelig fra 25. oktober 2022.

2. Større er bedre

Den største praktiske forskjellen på GoPro Hero 11 Black og forgjengeren er sensorstørrelsen. Hero 10 Black har en god 1/2.3"-sensor, men med Hero 11 Black er dimensjonene kjørt opp til 1/1.9", noe som bedrer allsidigheten ytterligere.

GoPro Hero 11 Black har fått større sensor. (Image credit: GoPro)

Med den større sensoren kan du gjøre opptak i størrelsesforholdet 8:7, i tillegg til proporsjonene 16:9 og 4:3, som du også har med Hero 10 Black. Med 8:7 får du muligheten til å eksportere opptakene i en lang rekke formater. Dette er en fordel for kreatører i sosiale medier som gjerne vil ha muligheten til å publisere i det vertikale 9:16-formatet.

Men 8:7-formatet til Hero 11 Black gir deg også en økning i den vertikale utstrekningen på 16 %, sammenlignet med Hero 10 Black. Dermed gir GoPros nyeste tilskudd også de mest oppslukende opptakene.

3. Oppgradering til HyperView

Og når vi snakker om oppslukende innhold, har GoPro Hero 11 Black videreført forgjengerens imponerende digitale linseteknologi SuperView og løftet den til et nytt nivå med HyperView – et navn som trolig dukket opp fordi dette var det eneste superlativet som gjensto i markedsavdelingen til GoPro.

GoPro Hero 11 Black har løftet den digitale teknologien til et nytt nivå med HyperView. (Image credit: GoPro)

Som navnet antyder, kan du med HyperView få med deg enda mer av omgivelsene ved å gjøre opptak i det tidligere nevnte 8:7-formatet og komprimere dem til vidvinkelformatet 16:9. Dette er enkelt og greit det beste formatet til bruk ved handlingsmettede POV-opptak (førstepersons synsvinkel). I våre tester ga HyperView absolutt de mest oppslukende opptakene av actionkameraene vi har testet.

Vi mener likevel at SuperView vil få med seg tilstrekkelig av handlingen og omgivelsene for de fleste brukere. Dermed er ikke HyperView en grenseprengende oppgradering for glade GoPro-amatører.

4. Enda smidigere opptak

Når vi først er inne på hyper-temaet, er HyperSmooth 4.0 blitt til HyperSmooth 5.0 med Hero 11 Black. Her er GoPros ledende stabiliseringsteknologi blitt enda bedre.

Der Hero 10 Black kan by på tre HyperSmooth-innstillinger – Standard, High og Boost – har Hero 11 Black erstattet den midterste av dem med AutoBoost, en dynamisk innstilling som bare tar i bruk GoPros HyperSmooth-stabilisering når kameraet fanger opp risting, slik at et bredest mulig synsfelt kan opprettholdes i størst mulig grad.

Dette fungerer godt, spesielt ved hardhendte aktiviteter som mountain-biking, og AutoBoost er en funksjon som passer ypperlig for deg som er usikker på når du skal velge å bruke HyperSmooth.

5. 360-graders horisont

HyperSmooth 5.0 har også en ny Horizon Lock-mulighet til det lineære objektivet til Hero 11 Black. Dette er faktisk en av de mest imponerende egenskapene som er kommet med GoPros nyeste actionkamera.

Hero 10 Black gjør allerede bruk av teknologien Horizon Leveling (horisontutjevning) for å korrigere opptak med en skjevhet på inntil 45 grader. Men denne funksjonen var bare tilgjengelig med modifikasjonen Max Lens Mod.

Hero 11 Black videreutvikler denne funksjonen ved å holde opptakene rette og «låse» dem på plass, selv når kameraet roterer hele veien rundt – 360 grader. Dette fungerer med alle oppløsninger og bildefrekvenser, med unntak av 5.3K/60p, 4K/120p og noen få andre (der du får vanlig horisontutjevning).

GoPro 11 Black kan låse horisonten, selv ved kraftige rotasjoner. (Image credit: GoPro)

I praksis gjør Horizon Lock det til en fryd å filme aktiviteter som vannscooterkjøring, slik at det bevegelsesmettede materialet får et filmatisk preg. Du kan til og med kaste Hero 11 Black opp i luften så det snurrer rundt, og det vil likevel gi stort sett rette opptak. Magisk!

6. Større fargekraft

Dette er en egenskap som kommer mer til nytte for brukere som har erfaring med fargegradering enn for hobbybrukere av GoPro, men det er likevel viktig å nevne denne oppgraderingen som er gjort med Hero 11 Black sammenlignet med forgjengeren.

GoPro 11 Black kan skilte med 10-bit fargevideo. (Image credit: Future)

GoPro 11 Black kan skilte med 10-bit fargevideo, der du får 1 milliard nyanser av rødt, blått og grønt. Til sammenligning får du 16,7 millioner farger med 8-bit. Med det nye fargespekteret kan du skape enda mer naturtro opptak.

Menneskeøyet kan riktignok ikke oppfatte mer enn rundt 10 millioner farger, men det overlegne antallet valører i Hero 11 Black vil gjøre slutt på bånddannelser i himmelens forløpninger og bedre detaljnivået i bilder med kraftige bevegelser. Dette er en stor fordel for deg som mener alvor med videoredigering.

7. Mal med lyset

For deg som har stor tålmodighet, har Hero 11 Black kommet med tre forhåndsinnstillinger for timelapse som du ikke får med Hero 10 Black.

Den første av dem er Light Painting, der du kjører lang eksponering i mørke omgivelser for å kunne skape penselbevegelser med lys i bevegelse. Vi har lekt oss litt med denne funksjonen under testing, og selv om det kan være vanskelig å mestre, var resultatene så unike at selv mislykkede forsøk kan passere som kunstneriske. Det samme gjelder sporing av Vehicle Light trails, som gjør bruk av den samme teknologien for å spore lysene fra … ja, nettopp, kjøretøyer i bevegelse.

Med GoPro Hero 11 Black kan du male med lyset. (Image credit: GoPro)

Den tredje nye innstillingen heter Star Trails. Ved hjelp av jordens rotasjon kan man skape stjernespor over nattehimmelen. Denne funksjonen er naturligvis begrenset til visse forutsetninger, men den er flott å ha når du er på tur utenfor sivilisasjonen.

8. Overlegen utholdenhet

En viktig egenskap for alle GoPro-brukere, uansett ferdighetsnivå, er batteritiden. Hero 11 Black leveres med merkets eget Enduro-batteri som standard.

Hero 11 Black leveres med Enduro-batteri. (Image credit: GoPro)

Dette litt kraftigere medfølgende batteriet øker opptakstiden med 38 %, litt avhengig av modusen du gjør opptak i. Med Hero 10 Black kunne du kjøpe det separat, men det er flott at GoPro nå lar det følge med i pakken med det nyeste actionkameraet.

Hvis du er nysgjerrig på dette batteriet, kan du lese vår gjennomgang av GoPro Enduro her.

9. Velg ferdighetsnivå

For å betjene behovene til både hobbybrukere og profesjonelle brukere av GoPro, har Hero 11 Black to ulike innstillinger for grensesnittet, nemlig «Easy» og «Pro».

I grensesnittet kan du velge å bruke kameraet «Easy» eller «Pro». (Image credit: Future)

Dette er et skille man ikke har med GoPro 10 Black. Her kan erfarne profesjonelle brukere få muligheten til å detaljstyre opptakene gjennom alskens komplekse innstillinger (bitrate, fargeprofiler og denslags), mens mer uerfarne brukere kan forholde eg til en langt enklere pek og klikk-tilnærming.

Burde du oppgradere til Hero 11 Black?

Hero 11 Black er utvilsomt det med vellykkede kameraet fra GoPro så langt. Men er det verdt å oppgradere til nykommeren hvis du allerede har Hero 10 Black?

Ikke overraskende avhenger svaret av dine egne behov. Profesjonelle innholdsskapere vil temmelig sikkert dra nytte av den forbedrede fargegraderingen og allsidigheten til den nye sensoren i Hero 11 Black.

Men for hobbybrukere av GoPro er kanskje ikke et noe større batteri, et nytt digitalt objektiv og noen fiffige timelapse-funksjoner nok til å ville punge ut med det kameraet faktisk koster.

Og for brukere som foretrekker pek-og-klikk, er det egentlig ikke noen forskjell på Hero 11 Black og Hero 10 Black når det gjelder selve bildekvaliteten. Dermed spørs det om du egentlig trenger allsidigheten til den nye sensoren og muligheten til å skape videoinnhold i flere ulike størrelsesforhold eller den nye ekstrafunksjonen Horizon Lock.

Disse er flotte å ha, men kanskje ikke helt nødvendige. Dermed vil nok GoPro Hero 10 Black være det gunstigste valget for de aller fleste. Men det er ingen tvil om at Hero 11 Black er GoPros mest allsidige actionkamera så langt. Det kan det være verdt å betale litt ekstra for, særlig hvis du ofte poster innhold i forskjellige sosiale medier.