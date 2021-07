Vi har testet Polar Ignite 2

Polar Ignite 2 er en superflott klokke som konsentrerer seg om helsen din. Den kan blant annet skilte med pulsmåling hele dagen, overvåkning av stress og en imponerende detaljert søvnsporing. Det er imidlertid under trening den virkelig kommer til sin rett med ekstremt nøyaktig pulsmåling og GPS-sporing, samt treningsverktøy som tilpasser seg på bakgrunn av dine biometriske data og tidligere treningsinnsats. Dermed kan du trene smartere og måle resultatene. Her kan du ikke lagre musikk eller gjennomføre kontaktløse betalinger – hvis dette er viktig for deg, burde du se deg om etter en annen klokke. Det eneste som egentlig mangler er en pulsoksimetersensor og en skjerm som alltid er på, slik at du enkelt kunne ha sjekket statistikk underveis. Ut over det, er den helt super.

Tominuttersanmeldelse

Polar Ignite 2 har en lekker stil og er fullpakket med funksjoner. Her er det vanskelig å gå seg bort. Dens verktøy til sporing av treningsaktiviteter er ekstraordinære, med ekstremt presis GPS-posisjonering og pulsmåling. Dens utrolig praktiske treningsverktøy kan dessuten tilpasse seg på bakgrunn av dine tidligere prestasjoner, og det er en ypperlig klokke til hverdagsbruk, ettersom den har et bredt spekter av verktøy for velvære. Her får du aktivitetssporing hele dagen, superdetaljert søvnsporing, stressovervåkning, avslapningsøvelser, og alle er tilgjengelige med via én knapp. Den eneste vesentlige mangelen er en SpO2-sensor, og det er det eneste som hindrer denne klokken i å få fem stjerner.

Polar Ignite 2: pris og slippdato

Alt-i-ett-treningsklokken Polar Ignite 2 kom på det norske markedet i april 2021, med en veiledende pris på 2499 kroner. Dette prisnivået er opprettholdt de første månedene etter lanseringen.

Polar Ignite 2 kom på markedet sent i april 2021, og klokken er tilgjengelig hos en rekke norske forhandlere.

(Image credit: Future)

Polar Ignite 2: design

Førsteklasses design

Stort udvalg av remmer

Enkel fysisk knapp

Polar Ignite 2 er en flott smartklokke. Den har ikke det myke, avrundede utseendet og plastfestene som man ellers finner på mange nyere smartklokker og aktivitetsarmbånd, men den har en modnere, mer klassisk design enn for eksempel Fitbit Sense.

Den graverte kanten i rustfritt stål og den firkantede spennen er svært flotte detaljer. Silikonremmen, som ble levert som standard med vårt testeksemplar, har en behagelig struktur. Materialet føles ganske naturlig ved berøring.

Hvis du vil gå hele veien og være litt «ekstra», kan du få en rem utsmykket med Swarovski-krystaller. Dette er noe designerne bark Polar er stolte av.

(Image credit: Future)

En enslig knapp nederst til venstre brukes til å aktivere klokken, åpne hovedmenyen og navigere deg fram og tilbake når du beveger deg i menyene. Hvis du skal noe annet i klokkens brukergrensesnitt, kan du trykke og sveipe på berøringsskjermen.

Med sine 204 x 204 piksler (det samme som den første utgaven av Polar Ignite) er ikke dette en skjerm med veldig høy oppløsning. Amazfit T-Rex Pro, som ble lansert for ikke så lenge siden, kan skilte med en oppløsning på 360 x 360. Den lave oppløsningen er litt skuffende når resten av klokken ser så bra ut. Den er imidlertid detaljert nok til de fleste formål, og den er også tilstrekkelig lyssterk til at du kan se på skjermen i direkte sollys.

(Image credit: Future)

Det hadde naturligvis vært supert med høyere oppløsning, men det ville egentlig bare vært strengt nødvendig hvis klokken kunne by på presis kartnavigasjon. Det er ikke tilfellet.

På tross av det førsteklasses utseendet er Polar Ignite 2 overraskende lett med sine 35 gram med armbåndet og 21 gram uten. Til sammenligning veier Apple Watch 6 faktisk hele 47,1 gram, mens Fitbit Sense er på 45,9 gram.

Klokken er vanntett ned til 30 meter. Dermed kan du faktisk ta en svømmetur eller en dusj med klokken på, men ikke bedrive vilter vannsport.

Polar Ignite 2: smartklokkens funksjoner

Ingen musikklagring eller nærfeltskommunikasjon

Nøyaktig og finkornet søvnsporing

Stressmåling og pusteøvelser

Før du kommer i gang, må det nevnes allerede nå at klokken trenger en omfattende fastvareoppdatering før den er klar til bruk. Dermed må du bevæpne deg med en god wifi-forbindelse og massevis av tålmodighet.

Når det er gjort, og klokken knyttes til Polar Flow-appen (mer om dette litt senere), finner du raskt ut at Ignite 2 gir deg en overraskende grad av brukertilpasning. Du kan justere stilen og fargen på alle startskjermens elementer og velge hvilke widgeter som skal vises når du sveiper til venstre og til høyre (blant annet puls, treningsøkter, søvnkvalitet, musikkstyring og været, for å ha nevnt noen).

(Image credit: Future)

Du kan ikke lagre musikk i klokken. Du kan heller ikke gjennomføre kontaktløse betalinger med dem. Men dette er en klokke som i stedet virkelig konsentrerer seg om helse og kondisjon. Shopping har den ikke innlatt seg på, men du kan styre mediaspilling, slik at du slipper å fiske mobilen opp av lommen når du er ute på løpetur.

Du mottar dessuten mobilvarsler, men vær oppmerksom på at du ikke kan sende et automatisk tekstsvar, slik du får med flere Garmin-modeller.

I dag er det nesten umulig å finne en smartklokke som helt mangler funksjoner for mindfulness, og de nyeste Polar-modellene har alle et åndedrettsverktøy kalt «Serene». Dette hjelper deg i stressede øyeblikk, med animasjoner og veiledning, der du konsentrerer deg om hvert inn- og utpust.

Ignite 2 gir deg også advarsler om inaktivitet hvis du har sittet stille for lenge. Etter ed stund uten bevegelse får du beskjed om at det er på tide å reise seg opp og kjøre opp pulsen litt. Hvis du ikke gjør dette innen fem minutter, får du et stempel for inaktivitet i Polar Flow-appen. Dette er en type stempling man lett vil motiveres til å unngå.

Polar Ignite 2: fitness-sporing

Ekstremt nøyaktig GPS

Fantastisk overvåkning af puls

Treningsverktøy med tilpasningsmuligheter

Som de fleste Polar-klokker, kommer Ignite 2 virkelig til sin rett når det gjelder sporing av trening og sport, slik at du alltid holder deg motivert og trener mer effektivt.

Som vi ventet oss av Polar, er GPS-sporingen ekstremt presis, og stemte med vår utvalgte rute med et maksimalt avvik på 10 meter. Hvis du trener til en bestemt begivenhet er ting som dette uvurderlige. Treningen avsluttes ved at du trykker på sideknappen og holder den nede. Dermed trenger du ikke bekymre deg for om du ved et uhell skulle avslutte sporingen av en treningsøkt for tidlig. Det er nemlig et problem man opplever med flere smartklokker med berøringsskjerm.

Pulsmåling har vært Polars styrke siden virksomheten ble grunnlagt i 2977. Dermed er det ingen overraskelse at dette er blant de sterkeste sidene til Ignite 2. Resultatene fra klokken passet godt med dem fra pulsmonitoren vår. Den reagerer raskt på endringer, og uten uventede sprang (bunnpunktene i vår graf representerer tidspunkter der vi ventet ved fotgjengerfelt).

(Image credit: Future)

Det er riktig nok en klokke som befinner seg i mellomklassen rent prismessig, men Ignite 2 har ikke spart på treningsverktøyene. Jo flere data som er tilgjengelige, desto mer nøyaktige blir resultatene. Det lønner seg å bruke noen øyeblikk på å sjekke dataene du taster inn manuelt, og utføre regelmessige formtester for å sikre at alt er oppdatert. Klokken kan veilede deg gjennom en test som gir deg et inntrykk av din VO2 max, altså oksygenopptaket ditt.

En annen spesielt interessant funksjon er muligheten til å se hvilke energikilder du forbrukte under treningen – fett, karbohydrater eller proteiner. Dette bygger på treningens varighet og intensitet, alder, kjønn, høyde, vekt, maksimum og minimum puls og VO2 max.

(Image credit: Future)

Polar Ignite 2 kan faktisk også gi deg veiledning omkring trening. I motsetning til flere andre sportsklokker, som skjuler dette i en bortgjemt meny, er den her tilgjengelig gjennom et par sveip på startskjermen. Basert på dine seneste treningsprogrammer foreslår klokken en type treningsøkt som skal bidra til å styrke kondisjonene og unngå at treningen blir ensartet. Det er et godt verktøy som lokker deg ut av komfortsonen, slik at du kan gjøre forbedringer der de virkelig trengs.

Polar Ignite 2: ledsagerappen

Massevis av data, tydelig presentert

Treningsforslag som tilpasses

Veiledning til søvn og restitusjon

Ignite 2 tilknyttes til Polar Flow-appen. Denne appen viser deg alle dataene om helse og velvære på en lettfattelig måte, slik at det aldri føles overveldende.

Startskjermen viser en detaljert oversikt over dagens aktivitet i et sektordiagram som gradvis fylles opp. Diagrammet har fargekoder basert på aktivitetsnivået ditt. Det er en fin fremstilling av dataene, og de er umiddelbart forståelige. Du kan også få opp et linjediagram over pulsen din, hvis du heller foretrekker dette.

Når du har brukt klokken i et par dager, begynner saker og ting virkelig å bli interessante. Det er nemlig den tiden det tar å bygge opp en basislinje over søvnmønstrene dine, slik at du kan se hvordan endringer i rutinene dine på virker nattesøvnen – og derfor også restitusjonen etter trening.

(Image credit: Future)

Når grunnlinjen er etablert, viser appen deg to målinger: ANS Charge og Sleep Charge. ANS Charge er en mål for hvor raskt ditt autonome nervesystem faller til ro etter at du har lagt deg til å sove. Sleep Charge er er et tall du mottar fra en enhet som en Fitbit, basert på varighet og søvntype, samt avbrudd.

Akkurat som Garmin og Coros har Polar også utviklet en algoritme som benytter søvn- og aktivitetsdata til å gi deg en poengsum for restitusjon. Dermed vet du om du har kommet deg tilstrekkelig til å gjennomføre en ny hardøkt, eller om du er nødt til å ta det med ro og hvile. Dette er et svært nyttig verktøy. En ting er å vite hvordan du sov i natt, men en annen ting er det å få praktiske tips til å gjøre noe med det.

Polar Flow gir deg muligheten til å dykke dypt ned i treningsdataene. Ikke nok med at du får opp kart og statistikk fra de siste treningsøktene dine – og som nevnt er dette utrolig nøyaktige saker – men du kan også trykke på kalenderinnstillingen for å se tidligere aktiviteter. Og enda viktigere: lage deg en fremtidig treningsplan.

Som alle andre som også har trent til et langdistanseløp, som for eksempel et maraton, vet man hvor viktig, og kjedelig, det er å skape og vedlikeholde en treningsplan. Polar Flow gjør det forfriskende enkelt, slik at du kan sett opp ulike mål for forskjellige dager. De kan baseres på tid og avstand, eller de kan omfatte detaljert oppvarming, arbeid, hvile, repetisjon og nedkjøling – velegnet til intervalltrening.

Det er denne typen funksjoner som skiller appen fra rivalene, og den demonstrerer tydelig at den er skapt av mennesker som selv har et lidenskapelig forhold til sport.

(Image credit: Future)

Det er en skam at det ikke finnes noen app-butikk i Polar Flow – hvor man kunne ha lagt til ekstra funksjoner i klokken eller laste ned ekstra urskiver. Du kan imidlertid velge hvilke av de 130 forskjellige innstillingene for aktivitetssporing som skal vises i menyen til Ignite 2. Det er spesielt nyttig hvis du foretrekker aktiviteter litt utenom de vanligste.

Polar sier at de også har nye og spennende oppdateringer som vil komme i nær fremtid. Vi gleder oss til å se hva de har å by på.

Kjøp den hvis ...

… du forbereder deg på en stor sportsbegivenhet

Uansett idrett hjelper Polar Ignite 2 og Polar Flow-appen deg med å opprette og følge et personlig treningsopplegg med realistiske mål og tilstrekkelige mengder trening og hvile.

… du synes de fleste sportsklokker er stygge

Vi kan være så ærlige å si at mange løpe- og sykkelklokker først og fremst er nyttige, og det er fint når du er ute og trener, men de inviterer ikke akkurat til å ha dem på deg ellers i hverdagen. Polar Ignite 2 har et modent design som er elegant nok til at du kan gå med klokken hele dagen.

… du har et middels budsjett

Polar Ignite 2 er ikke utrolig billig, men den gir deg imponerende mye for pengene. Du kan ellers fort ende opp med å bruke dobbelt så mye på en sportsklokke med nesten identiske funksjoner.

Ikke kjøp den hvis ...

… du vil ha en multifunksjonell smartklokke

Polar Ignite 2 erstatter næppe Apple Watch snart. Der er ingen apps, der kan downloades her: Det er udelukkende fokuseret på sundhed og velvære.