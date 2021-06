Vi har testet Owl Labs Meeting Owl Pro

Owl Labs Meeting Owl Pro skaper nærhet i videokonferansene og bøter på følelsen av avstand mellom dem som sitter rundt møtebordet og dem som arbeider hjemmefra. Dette er en super løsning for hybridmøter og et selvskrevent valg for bedrifter som vil gjøre seg klare til fremtidens videomøter.

Alt-i-ett-løsninger for å håndtere lyd og bilde under videokonferanser har eksistert en stund nå, men under pandemien har de fått et skikkelig oppsving. Hvert eneste hjemmekontor trenger nå en god løsning for videokonferanser, men i takt med at samfunnet i stadig større grad åpnes opp, ser vi at ulike typer hybridløsninger blir stadig vanligere. Noen medarbeidere deltar i videomøtet hjemmefra, noen kanskje fra den andre siden av kloden, mens andre sitter i et møterom på hovedkontoret.

Og det er her Owl Labs Meeting Owl kommer inn i bildet. I stedet for at medarbeiderne på kontoret skal måtte sitte ved hver sin datamaskin, eller trenge seg sammen foran et konvensjonelt webkamera i møterommet, har Owl Labs kommet med en mer elegant løsning: Meeting Owl.

Meeting Owl er et kamera som er utstyrt med 360-graders kamera, mikrofon og høyttaler – samt programvare som fungerer med de vanligste programmene for videokonferanser – for eksempel Zoom og Teams. Bildene presenteres alltid i minst to vinduer: et 360-graders panorama over hele rommet og dessuten ett, to eller tre bilder som ved hjelp av zoom viser de som snakker for øyeblikket. Det gir deltagerne som sitter på hjemmekontor en langt sterkere følelse av personlig medvirkning.

Meeting Owl finnes i to varianter – den enkleste varianten Meeting Owl og den fullspekkede Meeting Owl Pro, som vi har testet her. Meeting Owl Pro har et 360-graders kamera med Full HD-oppløsning (1080p), lydopptak med over fem meters rekkevidde, tre høyttalere som sender lyden ut i 360 grader og dessuten ikke mindre enn åtte mikrofoner. Den noe billigere svarte modellen har litt mer beskjedne spesifikasjoner: et 720p-kamera og bare én innebygget høyttaler.

Meeting Owl Pro koster fra 11 499 og kan bestilles direkte fra Owl Labs nettside eller fra norske forhandlere.

Design

Owl Labs Meeting Owl Pro er, som navnet kanskje allerede har fortalt deg, mistenkelig lik en ugle. Den er en sylinderformet gjenstand, i overkant av 27 centimeter høy og rundt 11 centimeter bred. Den er tykkest rundt magen, lett avsmalnet øverst med 360-kameraet plassert midt på issen.

Meeting Owl Pro er gråhvit i fargen (og vårt testeksemplar fikk umiddelbart navnet Hedwig etter Harry Potters ugle), mens den noe enklere modellen (uten tilnavnet «Pro») er svart.

Enheten er både fin og utrolig diskret. Den gråhvite fargen gjør at den ikke tar stor plass visuelt, og at den enkelt smelter inn i et møterom uten å virke forstyrrende.

Nederst på uglen finner du knapper for volum og for å slå av mikrofonene. I alt åtte mikrofoner samarbeider for både å sikre et svært godt lydopptak med en programvare som er skreddersydd for optimalisering av talelyd, og for at kameraet skal kunne rette seg mot den eller de som snakker for øyeblikket.

Tilkoblinger

Owl Labs Meeting Owl Pro kobles til strømuttaket med et medfølgende strømadapter og til datamaskinen via en micro-USB-til-USB-A-kabel. Sistnevnte virker en smule foreldet, og kunne med fordel heller vært en USB-C-kabel. Har du en moderne datamaskin uten USB-A, for eksempel en MacBook Air (M1, 2020), trenger du en dongle. Men ellers fungerer naturligvis Meeting Owl Pro med både Mac og Windows.

Når vi kobler Owl Labs Meeting Owl Pro til strømuttaket, starter den umiddelbart opp, og en svært tydelig og høy stemme hilser oss velkommen. Den ber oss laste ned Meeting Owl-appen til smarttelefonen eller nettbrettet. Så det gjør vi. Og når vi åpner appen, kjenner den umiddelbart igjen at vi har en Meeting Owl i nærheten, og hjelper oss med installeringen. Smart og enkelt.

Via appen velger du hvilket videokonferanseprogram du og medarbeiderne dine benytter. Her finner du alle de vanlige alternativene opplistet, men av en eller annen grunn kan du bare velge én av tjenestene. Det spiller egentlig ingen rolle, ettersom du kan veksle mellom ulike programmer senere.

Når du har koblet Meeting Owl til datamaskinen finner programvaren den umiddelbart. I vår programvare for videokonferanser (vi testet både Zoom og Teams), dukket Meeting Owl opp straks, og da møtet ble startet opp, tentes lyset i de karakteristiske øynene som gjør at Meeting Owl virkelig ser ut som en ugle.

Både installasjon og tilkobling av Meeting Owl skjer smidig og enkelt. Og hver gang Meeting Owl startes opp, utstøter den et hyggelig uhu mens det glitrer i ugleøynene. Denne morsomme vrien viser deg at enheten er klar.

Ytelse

Som sagt skjer installasjonen utrolig enkelt og greit , og enheten fungerer som den skal når vi tester den med både Microsoft Teams og Zoom – uten at vi må gjøre noen spesielle innstillinger i hverken appen eller på datamaskinen. Vi velger bare Meeting Owl Pro i programvareinnstillingene når vi starter videomøtene.

Meeting Owl plasseres aller best på midten av et møtebord. Hvis du befinner deg alene foran kameraet, ser du bare en bilderamme under panoramabildet. Men så fort det er flere deltagere som snakker i møterommet, deles bildet i to, noe som gjør at dersom to personer i møterommet snakker med hverandre, vil også kameraene i Meeting Owl dele opp skjermen og fokusere på disse to personene. Og er det tre som snakker, deles bildet i tre, uansett hvor de sitter.

Det fungerer imponerende godt. Meeting Owl Pro reagerer lynraskt på stemmer rundt møtebordet. Så fort noen begynner å snakke, kommer det opp bilde av vedkommende.

Via appen kan man også aktivere manuelle kamerakontroller. Du kan låse kameraet til en person eller en posisjon, eller la kameraet aktivt følge noen som presenterer (selv om vedkommende beveger seg rundt i rommet). Selv dette fungerer prikkfritt.

Lyden av at vi snakker fanges opp av de åtte mikrofonene, og uansett hvor vi sitter rundt bordet, eller om vi reiser oss opp og vandrer omkring, skal stemmen vår kunne oppfattes tydelig av de øvrige deltagerne i videomøtet.

Også de andres stemme høres usedvanlig tydelig ut fra de tre høyttalerne. Det merkes virkelig at høyttalerne er spesialtilpasset stemmer – for når vi tester å spille musikk ut av dem, blir lyden helt grei, men bassen mangler. Annet er det ikke å vente, og det er jo heller ingen grunn til å gjøre det noe annerledes. Meeting Owl Pro er skapt for å låte bra under videomøter, og det låter bra. Svært bra.

Meeting Owl Pro fokuserer kameraet på den som snakker for øyeblikket. Uansett om det er én person … ... eller to, eller kanskje til og med ... ... tre personer som snakker. Och om någon i mötesrummet visar något för någon annan så kan vi hänga med på distans också.

Vurdering

Meeting Owl Pro koster rundt 12 000 kroner, og dermed er det ikke akkurat et billig stykke tilbehør. Den noe rimeligere modellen Meeting Owl har litt svakere spesifikasjoner, men de samme funksjonene, og koster noen tusenlapper mindre. Men hvis du har et kontor der flere av kollegene sitter inne på kontoret, og hvis dere regelmessig kommer til å ha videomøter i tiden som kommer (og det gjør dere nok), er Owl Labs Meeting Owl Pro en super investering.

Vi er lei av å se mennesker sammenklemt i bilder via et enkelt webkamera når de sitter i samme møterom. Følelsen av faktisk å være til stede i det fysiske møtet, selv om vi er på hjemmekontoret, er fenomenal på denne enheten. For alle som jobber på avstand er dere som sitter sammen på kontoret nesten forpliktet til å installerer og ta i bruk en Meeting Owl Pro på møterommet.

Og selv om en Meeting Owl Pro kan virke dyr, ligger enheten i samme prisklasse som konkurrentene. Og vi får komme tilbake med en sammenlignende test senere, men inntil videre er vi mer enn fornøyd med Meeting Owl Pro. Den er et selvskrevent tilbehør i møterommet i 2021.

Kjøp den hvis ...

… du vil ha en god videokonferanseløsning til møterommet

Owl Labs Meeting Owl Pro er en fenomenalt god alt-i-ett-løsning for møterom hvor flere enn én møtedeltager samles. Nå får alle i møterommet like stor oppmerksomhet.

