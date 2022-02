Test: Dynasty Warriors 9 Empires

Om denne testen Spilletid: 28 timer Benyttet plattform: PS5

Hvis noen har sagt «krig forandrer seg aldri», var vedkommende trolig en fan av Dynasty Warriors. Koei Tecmos berømte hack and slash står like sterkt etter et tiår, og formelen er blitt videreforedlet gjennom utallige spinoffs og utvidelser uten at spillet har mistet sin egenart. Dynasty Warriors 9 Empires er den nyeste strategiorienterte varianten, og dette er blitt den niende i rekken.

Empires kvitter seg ikke med Dynasty Warriors' velkjente formel: du marsjerer fremdeles ut i kamp mot hundrevis av fiender og svinget klingen gjennom fiendens horder hver gang du trykker på knappen. Men ut over selve kampene, er målet ditt å forene landet under ett banner ved hjelp av diplomati og beleiringer. Du velger mellom å prioritere styrking av det militære, konsentrasjon om diplomatiske anliggender eller å pleie allianser med andre nasjoner for å gjøre fremgang i spillet.

Empires skiller seg kraftig fra Dynasty Warriors 9, men det er likevel akkurat det du har ventet deg. Hvis du ikke digger denne serien, vil nok ikke dette nye strategiske laget overbevise deg. Men hvis du allerede er fan, er det mye å like her – men likevel ikke nok.

Dynasty Warriors 9 Empires – pris og lanseringsdato

Hva er dette? En strategiorientert utgave av Dynasty Warriors 9.

En strategiorientert utgave av Dynasty Warriors 9. Lanseringsdato? 15. februar 2022

15. februar 2022 Hva kan det spilles på? Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, PS4, PS5

Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, PS4, PS5 Pris? Lansert for 599 kroner, men kan ofte fås til en rimeligere penge

En sliten romanse

(Image credit: Koei Tecmo)

Som sine forgjengere henter Empires inspirasjon fra Luo Guanzhongs 1300-tallsroman Beretningen om de tre kongedømmer. Det er åtte oppdrag i Conquest Mode som bygger på historiske begivenheter, som De gule turbaners opprør og Slaget ved Guandu. Du kan blande karakterer fra disse periodene gjennom det spesielle oppdraget Gathering of Heroes. Uansett hvilken tidslinje du velger, er målet ditt å forene Kina.

Fordelt på disse oppdragene kan du velge mellom 90 offiserer fra ulik rang som alle er basert på historiske skikkelser. Selv vil vi anbefale at du begynner med en Ruler, ettersom bare de kan bestemme om du skal invadere andre riker, til forskjell fra generaler og underordnede offiserer. Det er også en skapermodus der du kan lage egne karakterer, hvis du foretrekker å skape dine egne offiserer. Her er ikke mulighetene for brukerdefinering de mest omfattende, men la gå.

(Image credit: Koei Tecmo)

Dynasty Warriors 9 Kingdoms doesn’t make starting a war easy.

Oppdraget ditt begynner med å bestemme agendaen til kongeriket ditt. Du vil møte mange fiender, og det er ikke så enkelt som bare å velge det neste slaget fra et kart. Krigsrådet ditt vil komme med forslag til beslutninger fordelt på fire emner: innenriksspørsmål, menneskelige anliggender, diplomati og militære spørsmål. Du kan også legge til flere politiske mål, som oppgradering av forsvaret og økning av rasjonene. Når du har fattet dine beslutninger, har du seks måneders spilltid på å gjennomføre disse planene. Deretter sammenkaller du krigsrådet på nytt og bestemmer en ny agenda.

Dynasty Warriors 9 Kingdoms gjør det ikke enkelt å starte krig. Du kan ikke bare gå til angrep på nabolandene. Soldatene vil ikke kjempe hvis det ikke finnes nok tilgjengelige rasjoner eller trygghet på at dette ikke vil medføre tap av territorier. Du må organisere utviklingen innenfor landbruk og handel, stimulere til rekruttering og kanskje til og med inngå noen allianser for å forebygge at andre riker invaderer dine områder.

Til strid

(Image credit: Koei Tecmo)

Empires er et tålmodighetsspill. Selv om det å skrolle seg gjennom menyer kan virke kjedelig, får du en dybde du vanligvis ikke ville vente deg fra Musou. Du kan også utforske spillets åpne verden, men sammenlignet med hovedspillet virker dette veldig nakent. Her mangler hovedspillets sideoppdrag, så utforskingen bedrives først og fremst for å rekruttere nye soldater.

Etter at seks måneder er gått (i spillet), kan du endelig gjennomføre en invasjon. Før slaget virkelig begynner, kan du utføre et siste lite bedrageri. Du kan sende ut en offiser for å iverksette en «Secret Plan». Dette kan være å organisere forsterkninger som skal slutte seg til dine styrker i kampens hete eller å skape vanskelige værforhold som ødelegger for fienden. Når du lykkes med slike grep, kan de være avgjørende for slagets utfall.

Noe som virkelig skiller Empire fra Dynasty Warriors 9, er at slagene sentreres rundt beleiring av borger. Målet ditt er å bruke beleiringsvåpen for å bryte deg gjennom fiendens borgporter. Når du er kommet deg innenfor, må du bekjempe fiendens kommandant i duell – med et dødelig utfall som avgjør slaget. Når du forsvarer deg, er posisjonene reversert og du må avverge fiendens angrep.

(Image credit: Koei Tecmo)

Empires is a game of patience and while scrolling through menus can feel dull, there’s a depth you wouldn’t normally expect from Musou games.

Kjernen i Dynasty Warriors 9, altså hack and slash-gameplay, er for det meste intakt. Du kontrollerer en praktisk talt overmenneskelig offiser i kampene på en omfattende slagmark. Ved å veive vilt med våpenet kan du komme deg langt, og hvis du sørger for at våpenet er tilpasset fienden, kan du forårsake omfattende skader. Du befaler infanteriet å angripe kavaleri, kavaleriet til å jakte på bueskyttere og bueskyttere til å beskyte infanteriet – og lager hakkemat av fienden. Secret Plans gir deg ekstra god kontroll over slagmarken. Hvis du kan lade opp din Musou Gauge med vellykkede angrep på fienden, kan du iverksette et tungt, filmatisk angrep for å renske slagmarken omkring deg.

Dessverre går kampscenene i de vanlige Dynasty Warriors-fellene. Spillerne kan sende ut kommandoer fra pausemenyen, men det er kronglete organisert. Dessuten blir det ganske repetitivt å bare skulle erobre borger og forsvare territorier, men Secret Plans bøter til en viss grad på dette. Men nå som vi har spilt ganske mange utgaver i denne serien, kan vi ikke nekte for at det er noe dypt tilfredsstillende over det å feie ned rekker av fiender over en lav sko.

Historien skrives av seierherrene

(Image credit: Koei Tecmo)

Hvis du kommer seirende fra et slag, kan du deretter forsøke å rekruttere enkeltoffiserer fra fiendens side hvis du har tatt dem som krigsfanger. Skulle de nekte, kan du som spiller velge å løslate eller henrette dem. Når dette er over, har offiseren din fått et høyere nivå, slik at man får tilgang til flere hemmelige planer og sjeldne edelstener. Sistnevnte kan øke prestasjonsevnen. Dette gir en større allsidighet til offiserene i Empires.

Deretter kan du gå tilbake til å håndtere politiske spørsmål, og syklusen gjentas. Det er mye å like ved Conquest Mode, men vi skulle ønske spillet hadde mer innhold. Mekanisk sett skiller ikke disse åtte oppdragene seg så mye fra hverandre, annet enn i mellomsekvensene og veiledningene. Og det er ingen flere modi. Alt vi fikk, var et galleri der vi kunne se på forskjellige offiserer og tidligere mellomsekvenser vi hadde låst opp.

Det største tekniske problemet er at PS5-versjonen lider av ganske omfattende skjermrivning under slagene, og det å bytte grafikkmodus hjelper ikke på dette. «Action Mode» prioriterer en høyere bildefrekvens, mens «Movie Mode» gir en høyere oppløsning ved 30 fps.

Noe som bare gjorde ting enda verre, var at mellomsekvensene også led under vesentlige fall i bildefrekvensen. Dette var overraskende, ettersom dette problemet ikke oppsto i selve kampene. Vi håper at disse problemene elimineres i fremtidige oppdateringer, men slik det står til nå, er dette skuffende ytelse på en moderne spillkonsoll.

Vurdering

(Image credit: Koei Tecmo)

Dynasty Warriors 9 Empires er utviklet for et nisjepublikum, og byr disse på en mer strategisk opplevelse der de pløyer ned fiender i hopetall. Koei Tecmo prøver ikke få finne opp hjulet på nytt, men betydelige feil og mangler hindrer dette i å bli noe mer enn bare enda en rutinepreget utgivelse.

Ut over Conquest Mode oppleves Empires som nakent, og selv hemmelige planer kan ikke hindre det å gå i de samme gamle fellene. Men det er likevel en grei adaptasjon, og det er moro underveis. Men hvis du hadde håpet på mer sanseløs action, som serien er kjent for, er det best å holde seg til originalversjonen av Dynasty Warriors 9.