3 funksjoner Apple Watch Pro bør stjele fra Garmin

Vi teller tidlig september, og like sikkert som solen står opp i øst steller Apple i disse dager i stand sitt årlige lanseringsevenement. Faktisk, i skrivende stund er det bare timer igjen til «Far Out», årets annonsering av blant annet iPhone 14-serien, går av stabelen.



I tillegg til den ovennevnte iPhone 14-grunnmodellen, og selvsagt Pro-modellene, som nå i praksis er som standard å regne fra Apple, regner vi også med å bli servert årets nye Apple Watch.



Nytt i år er at det virker som om Apple forbereder seg på å avsløre en mer bestandig variant, myntet på folk som tar trening litt mer seriøst, og som driver med mer ekstreme grener som fjellklatring, gjerne fra soloppgang til solnedgang.

Det virker sannsynlig at Apple Watch Pro kommer til å skille seg fra de to klokkestørrelsene som selskapet nå tilbyr via sine eksisterende modeller. Etter sigende skal den nye klokken ha en større skjerm som tåler mer enn standard-varianten. Det forventes også at den nye armpryden har en større urkasse, men nøyaktig hvor mye den har vokst kontra lillebrødrene gjenstår å se.



Det ovennevnte er naturligvis ikke satt i stein, og det er antakeligvis mye Apple har klart å holde skjult. Vi håper Apple har benyttet anledningen til å ta inspirasjon fra en av sine rivaler, nemlig Garmin. Det sveitsisk-amerikanske selskapet har årevis med erfaring innen sportsklokker, særlig av den mer hardføre typen, og har naturligvis derfor også opparbeidet seg en viss kompetanse.



Dette er tre funksjoner Apple Watch Pro med hell kunne ha stjålet fra Garmin.

1. TracBack

Hvis du er av typen som liker å løpe eller sykle, også om det er på veier eller i gater du allerede kjenner godt, så vil du kanskje kjenne deg igjen i å være såpass «i sonen» at du plutselig har tatt et veivalg helt uten å tenke – og plutselig befinner deg på et ukjent sted. Ofte kan det være vanskelig å vite hvilken vei du egentlig løp for å komme deg dit du befinner deg, både i kjent og ukjent terreng.



Garmins «TracBack»-funksjon gjør at du kan legge ut digitale brødsmuler på din ferd i by, skog og mark, som i etterkant kan brukes til å finne veien tilbake. Snarere enn å anta at terrenget kan forseres som om man var en fugl, uten at det står bygninger, juv og andre hindre i veien, husker denne funksjonen hver bidige vei, sti, bakgate og skogsvei du brukte på veien til dit du befinner deg.

Dette er svært hendig for løpere og joggere av den eventyrlystne sorten, for ikke å snakke om syklister, som gjerne kan suse avgårde et utall kilometer før det er på tide å se på klokka. Hvis «Far Out» faktisk er en kryptisk referanse til Apples forbedrede satellittsystemer, så kan en returfunksjon være en del av en større pakke, som gjør at en Apple Watch myntet på bruk i villmarken vil være til hjelp om uhellet er ute.

(Image credit: Garmin)

2. Solcelle-lading med Power Glass

Hvis det er én ting vi ikke synes er det helt store med dagens Apple Watch-modeller, så er det batteritiden. Klokkene og armbåndene til Fitbit og Huawei holder i dagevis, men Apple Watch gisper etter strøm før det har gått to døgn.



Selv om det potensielt kan være vanskelig å få plass til et større batteri, gitt hvor mange sensorer og funksjoner som allerede er å finne i Apple Watch (Apple Watch har rent faktisk flere funksjoner enn konkurrentene), så finnes det flere måter å løse det problemet på – for eksempel med solceller.

Heldigvis har Garmin gått foran og eliminert de fleste barnesykdommene. I en Garmin-modell som Forerunner 955 Solar, med «Power Glass», får man for eksempel opp en indikator som viser når klokken er i skyggen, og en som viser når den lader ved hjelp av solen.



Hvis Apple sniker inn samme funksjonalitet som en såkalt komplikasjon (opens in new tab), eller legger det hele på toppen av skjermen, som med de ulike fokus-modusene, så blir det en smal sak å holde armpynten gående lenge etter at strømmen fra stikkontakten har forduftet.

3. Route Creator

Garmins sportsklokker og pulsklokker har ikke bare muligheten til å lagre hvor du har vært, men også hvor du har tenkt til å gå, sykle eller løpe. Dette kan du planlegge via en web-applikasjon eller på telefonen din. Her kan brukeren i praksis «tegne» på et kart, mens applikasjonen tar seg av resten.



Dette fungerer basert på distanse og startretning, og funksjonen jobber i tospann med Garmin Connect for å finne de mest populære veiene og stiene andre Garmin-brukere i området har brukt. Det gjør at du ikke ender opp i mørke bakgater eller kjedelige gjørmehøl – om du ikke ønsker det.

Selv om Apple Watch allerede nå gir deg muligheten til å lagre en rute du tok ved en tidligere anledning, så er man nødt til å bruke en tredjepartsapp som for eksempel Strava for å få det til. Vi håper at Apple baker dette inn i watchOS i fremtiden, særlig om operativsystemet skal ligge i bunn i en smartklokke myntet på bruk i sport og idrett.



Gitt hvor mange ganger Apple har tatt eksisterende idéer og finpusset det hele til å passe perfekt inn i Apple-økosystemet, så kan disse tre Garmin-teknologiene ligge godt an til å være nye mål som burde inn i en smart sportsklokke som kombinerer alt det vi tar for gitt i en Apple Watch med et produkt med større treningsfokus.



For mer informasjon om Apple Watch Pro, ta en titt på vår oversiktsartikkel om den nye smartklokken, og følg med senere i dag, når Apple sparker i gang «Far Out».