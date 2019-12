«Zelda: Breath of the Wild»-oppfølger kan allerede være under utvikling

Nintendo Switch raste ut av startblokka i full galopp takket være at et ekstremt ettertraktet spill var tilgjengelig ved lansering – «The Legend of Zelda: Breath of the Wild», et av spillene som har definert denne generasjonen. Nå ser det ut til at Nintendo vil dra nytte av suksessen via en etterfølger.

Nintendos japanske nettsted sier at utvikler-delen av selskapet er ute etter å få fatt i medarbeidere som kan fylle stillinger tilknyttet et «Legend of Zelda»-prosjekt. To utlysninger har blitt lagt ut, den ene ute etter å fylle en 3D-grafikkdesigner-stilling og den andre leter etter en som kan ta seg av brettdesign.

Disse vil altså ha base hos Nintendo, i Kyoto-hovedkvarteret, og hver kandidat vil måtte jobbe med terrengdesign, konseptkunst, brett- og (såkalt) dungeondesign, AI med mer.

Ny maske?

Nyheten om et nytt Zelda-spill burde ikke kommet bardus på noen – dette er en nøkkelserie for Nintendo, og å ta i bruk suksessen til «Breath of the Wild» er et innlysende trekk fra den japanske spillgiganten. Selskapet har tross alt også tidligere sagt at utviklingen av nye Zelda-spill begynner nesten umiddelbart etter at forrige utviklingsprosess har tatt slutt.

Spørsmålet er hva slags type spill det er snakk om denne gang. Deler av fansen klamrer seg til håpet om en slags gammeldags ovenfra-og-ned-stil, men det er nok mer sannsynlig at det nye spillet kommer til å låne mer fra det allerede eksisterende eventyret på Switch. Tross alt er det snakk om et spill som krevde betydelige ressurser under utvikling, og et nytt spill vil gi Nintendo en mulighet til å rette opp i det som fungerte mindre bra forrige gang.

Vi har dog mer lyst til å se noe som ligner mer på N64-kuriositeten «Majora's Mask» – som også fulgte i kjølvannet av et intens og kritikerrost Zelda-spill i 3D («Ocarina of Time» på N64), og som gjenbrukte både spillinnhold og spillsystemer på nyskapende og mørke måter (i forhold til hva serien hadde gjort tidligere). Vi blir overrasket om det ikke skjer noe lignende denne gangen.