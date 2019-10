Xiaomi skal snart avduke en mobil med 108 MP-kamera

Tidligere i år avduket Samsung en kamerasensor for mobil på ekstreme 108 MP, men det ser ikke ut som de kommer til å være først ute med å ta det i bruk – Xiaomi er nemlig allerede i ferd med å avduke Mi Note 10 med denne sensoren om bord.

Det er Xiaomi selv som melder dette i en post på Facebook, der navnet Mi Note 10 nevnes, og der det også uttales at den blir det første 108 MP penta-kameraet.

Vi hørte allerede tidligere i år at Xiaomi jobbet med en slik mobil, men vi trodde da at den var lenger unna lansering.

Xiaomi Mi Note 10 blir etterfølgeren til Mi Note 3 fra 2017, og det er altså nå klart at de skal bringe denne premium-serien tilbake, slik rykter også tidligere har pekt mot.

Vi vet Xiaomi planlegger et lanseringsarrangement 5. november, og etter dagens Facebook-post virker det sannsynlig at Mi Note 10 skal vises frem der.

Introducing the world's FIRST 108MP Penta Camera. A new era of smartphone cameras begins now! #MiNote10 #DareToDiscover pic.twitter.com/XTWHK0BeVLOctober 28, 2019

Verdens første 108 MP-telefon med fem objektiver

Det skal sies at en mobil med et 108 MP-kamera ikke nødvendigvis tar bilder med 108 MP oppløsning. I stedet brukes sensoren til å ta høykvalitetsbilder i lavere oppløsning, mens man utnytter de ekstra pikslene til å fange mer lys.

Ellers skal den nye telefonen ifølge rykter bli utstyrt med en zoomlinse med 5 x optisk zoom og 50x digital zoom, en ultravidvinkellinse med 20 MP-sensor, et portrettkamera på 12 MP og et kamera som kan være enten en dybdesensor eller et makrokamera.

Med hele 5 kameraer om bord burde Xiaomi Mi Note 10 bli en skikkelig kamera-mobil, og det blir spennende å se om den vil kunne konkurrere med de beste på markedet fra Samsung, Apple og Google.

Forhåpentligvis får vi vite mer 5. november, og vi skal holde deg oppdatert på at som dukker opp av nyheter om den nye toppmodellen.

Kilde: GSMArena