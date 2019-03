Xiaomi Black Shark 2 sikter mot å bli kongen av gaming-telefoner

Fjorårets Black Shark var et greit men lite spennende tilskudd til markedet for gaming-fokuserte telefoner, men det ser ut til at den kinesiske produsenten sikter mot å virkelig levere varene med etterfølgeren Black Shark 2.

Den nye modellen skal få en 6,39 tommer trykkfølsom AMOLED-skjerm, noe som gjør det mulig å utføre ulike handlinger på skjermen avhengig av hvor hardt du trykker.

I tillegg får telefonen også en Samsung-produsert fingeravtrykkleser integrert i skjermen.

Bilde 1 av 5 (Bilde: Xiaomi) Bilde 2 av 5 Image credit: Xiaomi Bilde 3 av 5 Image credit: Xiaomi Bilde 4 av 5 Image credit: Xiaomi Bilde 5 av 5 Image credit: Xiaomi



Nye krefter

Når det kommer til ytelse kan det se ut til at Black Shark 2 kommer til å overgå konkurrenter som Razer Phone 2 med god margin. Den er nemlig utstyrt med en Snapdragon 855-prosessor og Adreno 640-grafikk, og sistnevnte sies å være 20 prosent raskere enn Adreno 630.

Som forgjengeren er også Black Shark 2 utstyrt med et batteri på 4000 mAh, mens ladekapasiteten er økt fra 18 til 27 W slik at ladingen skal gå raskere.

Kameraenes spesifikasjoner er også på toppnivå, med en kombinasjon av 48 MP og 12 MP på baksiden og et 20 MP-kamera på forsiden.

Det er foreløpig ingen tegn til at Black Shark 2 skal slippes offisielt i Norge, men den burde snart bli tilgjengelig via gråimport i norske nettbutikker. De kinesiske prisene er oppgitt til 3199 yuan (ca. 4000 kr) for grunnmodellen med 6 GB RAM og 128 GB lagring, mens toppmodellen med 12 GB RAM og 256 GB lagring går for 4199 yuan (ca. 5300 kr).

Skal vi ta utgangspunkt i hva den opprinnelige Black Shark kostet i norske butikker da den kom, så kan vi nok regne med å måtte legge på drøyt 1000 kroner på de nevnte prisene for å få norsk utsalgspris.