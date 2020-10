Windows 10 har fjernet driveroppdateringer i Enhetsbehandling (Device Manager)

Windows 10 har fjernet en måte å oppdatere drivere på (hvis man kjører Mai 2020-oppdateringen), via Enhetsbehandling (Device Manager.)



Microsoft utførte denne forandringen i stillhet, uten noen form for annonsering, i den siste kumulative oppdateringen for Windows 10 (Mai 2020, build 19041.423), som inkluderte en hel rekke utbedringer av feil (for ikke å nevne et annet skjult element – en ny start-meny.)

Før denne oppdateringen kunne man besøke Enhetsbehandling (Device Manager), få en oversikt over de ulike enhetene og ekspansjonskortene i PC-en og bruke en funksjon som automatisk søkte etter drivere. Brukte man denne funksjonen koplet maskinen seg opp til Microsofts servere, gjorde et søk etter en oppdatert driver og installerte driveren, om en ny versjon eksisterte.

Gjør det samme på et annet sted

Men, som Windows Latest fant ut, har nå denne funksjonaliteten blitt fjernet med Mai 2020-oppdateringen – men man kan fortsatt installere drivere i Enhetsbehandling (Device Manager), hvis det er slik at de allerede eksisterer på PC-en. Dog, hvis man aktivt vil søke etter den nyeste driveren som finnes på nett – hvilket normalt sett er det man har lyst til å gjøre – vil Enhetsbehandling-verktøyet nå simpelthen informere deg om at det «kan være bedre drivere om du tar i bruk Windows Update», eller om man sjekker på produsentens nettsider.



Med andre ord, har man lyst til å oppdatere direkte med Windows 10 må man nå bruke Windows Update (under Innstillinger -> Oppdateringer og sikkerhet), hvilket antageligvis er det man bruker om man leter etter oppdateringer uansett (om man ikke bruker produsentens hjemmesider.)

Selv om dette betyr at man får én mindre måte å oppdatere drivere på gir det likevel mening at Microsoft vil ha all lignende funksjonalitet på ett sted, og er i bunn og grunn bare litt ryddearbeid, noe selskapet har lovt å gjøre når det gjelder flere områder i Windows 10 (hvis man kan gjøre det samme på flere måter kan de som er mindre erfarne synes dette er forvirrende.)