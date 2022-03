Virker «Elden Ring» for stort? Slapp av, det tar bare en halvtime

«Elden Ring» er riktignok et enormt spill med en åpen verden som brer seg utover horisonten, men det trenger faktisk ikke å ta så lang tid å spille gjennom. Spillet har blitt et yndet mål for såkalt speedrunning (spille gjennom et spill så fort som mulig), og det viser seg at FromSoftwares seneste RPG kan slås på bare minutter, snarere enn flerfoldige timer, hvis du har nok av tips og triks i ermet. Én av de iherdige hurtigspillerne klarte faktisk å gjøre ferdig hele mastodonten på under en halvtime.



Personen det er snakk om kaller seg Distortion2, og gjorde ferdig «Elden Ring»-historien på bare 29 minutter. Dette var for øvrig også første gang noen kom seg gjennom spillet på under 30 minutter (det er ofte snakk om millisekunder innen speedrunning.) Rekorden kom ikke overraskende på for alle som følger spilleksperten. Distortion2 delte i dagene før det seneste rekordforsøket gjennomganger på under 50 minutter og under 40 minutter, før han endelig klarte brasene på under halvtimen den 14. mars.

I skrivende stund ser dette ut til å være den raskeste gjennomgangen av «Elden Ring» i verden.



Dette er en såkalt Any%-gjennomgang, hvilket i praksis vil si at målet er å komme seg til rulleteksten så fort som overhodet mulig, uten at man trenger å gå gjennom absolutt alt innholdet. Distortion2 var dermed ikke interessert i å drepe alle bossene eller utforske hele kartet. Poenget er kun å komme seg til slutten så fort som mulig.



I et speedrun kan man også ta i bruk alt man vil av programvarefeil og utilsiktede snarveier utviklerne ikke har tenkt på. Ofte kan det også være lurt å dø på strategiske steder, for å spare tid. Hvis du tar en titt på rekordforsøket nedenfor vil du se at Distortion2 suser gjennom spillet, og rent sjelden tar seg bryderiet med å slåss med fiender. Det handler mer om å finne den mest effektive måten å krysse lange avstander på.

Distortion2 har slått sine egne «Elden Ring»-rekorder i et fryktelig høyt tempo de seneste dagene, så vi blir ikke overrasket om han klarer brasene på godt under 30 minutter i dagene og ukene som kommer. I den inneværende rekordvideoen nevner han for eksempel at det bør være mulig å klare det på under 20 minutter, såfremt han får løst noen problemer med teleportering. Det kan være verdt å følge med på Twitch-kanalen hans i tiden som kommer, om du vil får med deg at 20-minuttersgrensa blir slått.



Det finnes et vell av andre imponerende «Elden Ring»-speedruns på nettet også, inkludert en spiller som klarte å komme seg gjennom spillet på under tre timer, uten å dø en eneste gang. Tre timer er riktignok et godt stykke unna 20 minutter, men her var det snakk om en mestring av kampsystemet som ikke lignet grisen i tillegg.

Kommentar: Hvordan er det mulig å spille gjennom «Elden Ring» så raskt?

Det er ikke bare bare å komme seg gjennom «Elden Ring» på under 30 minutter. Ifølge spillstatistikk-nettstedet HowLongToBeat bruker spillere flest rundt 45 timer på hovedhistorien i «Elden Ring», mens de som foretrekker å utforske litt mer av innholdet bruker i snitt 75 timer. Er man av typen som liker å få med seg alt, så bruker man i snitt over 100 timer.



Spiller man «Elden Ring» for første gang er det fort gjort å brenne av godt over halvtimen bare på å lage ny karakter, så at Distortion2 kom seg gjennom hele greia innen mange rekker å velge hva slags nese avataren skal ha må sies å være relativt imponerende.



Litt overraskende er det likevel at såpass mange har klart å rase seg gjennom «Elden Ring» så kort tid etter lansering. Et av FromSoftwares tidligere spill, «Dark Souls 3», har blitt gjennomført på bare 32 minutter, men den bragden ble utført i 2020. Fire år etter lansering. Per i dag teller vi fire uker siden «Elden Ring» dukket opp i butikkene, og allerede nå er vi nede under 30 minutter.

Årsakene til at rekorden er såpass imponerende allerede nå er antakeligvis flere. For det første har «Elden Ring» vist seg å være ekstremt populært. Det er langt flere som har spilt denne FromSoftware-RPG-en, inkludert hurtigspillere, enn noe annet spill i selskapets historie. Et annet viktig aspekt er at «Elden Ring» for det meste foregår i en åpen verden, der det er enklere å optimalisere forsøkene. Har man full oversikt over kartet, og mestret kampsystemet, så er det fullt mulig å hoppe bukk over store deler av spillet ved å svinse rundt om kring og unngå de vanskeligste fiendene.



I takt med at spillere får mer tid på baken i «Elden Ring» vil denne optimaliseringen bli stadig bedre, så vi regner med at rekordene vil nå uante høyder i ukene som kommer.



Lyst til å prøve lykken i The Lands Between? «Elden Ring» er å finne på de fleste plattformer, inkludert PC, PS4, PS5 og Xbox Series X.