Verdens minste datamaskin får et riskorn til å se ut som en gigantisk manet

Du trodde Raspberry Pi var småtteri? Ta en titt på den seneste mini-datamaskinen laget av University of Michigan — om du i det hele tatt klarer det.

IBM er nemlig ikke lengre rekordholdere i å lage verdens minste datamaskin, nå er det dataingeniørene fra Michigan som har overtatt tittelen. De har laget en temperatursensitiv datamaskin som kun måler 0,04 kubikkmillimeter. En tiendedel av størrelsen på den forrige rekordholderen fra IBM.

For å sette det hele i perspektiv: Det du ser på bildet over er ikke en gigantisk manet — det er faktisk selve datamaskinen, ved siden av et enkelt riskorn.

Hva er en datamaskin?

Forskerne fra universitetet måtte ta spesielt hensyn til effektene lys kunne ha på datamaskinen. De måtte eksempelvis bytte ut dioder med kondensatorer, siden førstnevnte i praksis fungerer som små solceller i kretser på denne størrelsen.

Siden bruksområdet er å måle temperaturforandringer på ekstremt små områder, tenker man seg at maskinen kan brukes til å identifisere tidlig vekst av svulster, som man tror holder noe høyere temperaturer enn vanlig vev.

Er det dog slik at den lille maskinen faktisk kan kalles en datamaskin? Selv om den bruker en prosessor med et design lignende en ARM Cortex-M0+, så beholdes ikke data om man kutter strømmen.

Uavhengig av definisjonsspørsmålet er maskinen en perfekt startplattform for innovasjon innen helsesektoren, der potensielle fremsteg for nanoteknologi og implantater kan bli særs nyttige verktøy.