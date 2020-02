TV 2 mister rettighetene til Premier League

NENT Group har sikret seg rettighetene til å sende Premier League i Norge.

TV 2 har hatt de eksklusive rettighetene til Premier League i Norge siden 2010, men nå er det altså slutt. I stedet må du snart ty til Viaplay og NENT Groups TV-kanaler om du vil se engelsk fotball.

I en pressemelding fra NENT Group kommer det frem at de har store ambisjoner om å utvide dekningen med direktesendte kamper, dybdereportasjer og annet innhold:

– Jeg er ekstremt fornøyd med denne avtalen som igjen viser NENT Groups ledende posisjon i Norden. Premier League-fotballen er en hjørnestein i sportstilbudet vårt og nå vil også Norge, i tillegg til resten av de nordiske landene, gi oss en sterk plattform for å videreutvikle denne fantastiske rettigheten. Vi har lang erfaring med å lage Premier League-sendinger i verdensklasse til dedikerte fans i Norden. Våre sportsavdelinger er klare til å løfte dekningen til nye nivåer i mange år fremover, sier Anders Jensen, som er konsernsjef i NENT Group.

– Skuffet

For TV 2 må det sies å være et nederlag at de nå mister rettighetene, noe TV 2-sjefen Olav T. Sandnes selv bekrefter til TV2.no i dag:

– Selvfølgelig skulle vi gjerne forlenget denne rettigheten, for etter ti år har Premier League en helt spesiell posisjon i TV 2. Vi gikk veldig langt, men alt har en grense. Vi har i TV 2 mange andre satsinger som vi også har et ansvar for å ivareta. I dag er vi skuffet.

Ifølge Kampanje.com kan tapet av Premier League være svært kritisk for TV 2. Den engelske fotballen alene står for rundt 125.000 av abonnementene til TV 2 Sumo, og omsetningen som følge av rettighetene skal være på rundt 700 millioner kroner i året.