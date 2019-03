To nye Nintendo Switch-modeller kan slippes allerede til sommeren

Switch har vært en stor suksess for Nintendo, så det er ingen stor overraskelse at det tradisjonsrike japanske selskapet jobber med nye versjoner av hybridkonsollen sin.

Men framfor å slippe nye modeller som fungerer som en Nintendo Switch 2, så melder Wall Street Journal at de to ny konsollene skal posisjoneres over og under den opprinnelige modeller slik at folk får flere alternativer som passer for ulike budsjetter.

Budsjett og premium

Ifølge nettstedets kilder skal den første av de to modellene altså rettes mot de med trangere økonomi, og den vil prioritere håndhåndspilling fremfor TV-bruk. Joy-Con-kontrollerne vil sitte fast i enheten, og HD-rumble-funksjonen droppes for å holde kostnadene nede. Sannsynligvis vil det bety at det blir mer naturlig å bruke en ekstern kontroller hvis du skal koble konsollen til en TV.

Den andre nye modellen er det litt mer usikkerhet rundt, men det er ventet at den skal bli «en premium-versjon med forbedrede funksjoner for ivrige spillere». Det er ikke dermed sagt at den skal sikte mot 4K og HDR-grafikk, men det er sannsynlig at den får funksjoner og tjenester innebygget som kan legge til rette for Twitch-strømming og lignende løsninger.

Med tanke på at konsollers livssyklus vanligvis varer rundt 5 til 6 år, så virker det sannsynlig at Nintendo kan slippe to nye modeller som en midtveis oppgradering nå. Dette er også en kjent strategi fra Nintendo, og alt fra Gaming Boy via Wii til 3DS har fått en eller flere oppgraderinger i løpet av livsløpet sitt.