The Wall er her – frister det med en TV på 292 tommer i stua?

Trodde du at 65-tommeren din kunne regnes som stor? Nå ruller Samsung ut sine modulære MicroLED-TV-er over hele verden, og har du penger nok så kan du få dem på opptil 292 tommer.

De modulære TV-ene som går under navnet The Wall består altså av mindre firkanter som settes sammen til ønsket form og størrelse. Hver blokk måler 806,4 x 453,6 mm, noe som tilsvarer rundt 36 tommer diagonalt, og de har en oppløsning på 960 x 540 punkter. Dette gjør det mulig å skalere opp til enorme størrelser, og Samsung har altså foreløpig satt grensen ved 292 tommer og 8K-oppløsning.

Andre eksempler på størrelser er 146 tommer og 219 tommer, mens den minste varianten skal være på 75 tommer.

Gå stort eller gå hjem

(Image credit: Samsung)

Markedet for slike enorme TV-er er naturlig nok være lite – hvor mange av oss får i det hele tatt plass til en 75-tommer i stua?

De kan imidlertid være interessante både for bedrifter, og for folk som har spesielt god råd, noe Samsung også hentyder til i en produktbrosjyre om The Wall:

– Den modulære utformingen gjør at The Walls størrelser, form og skjermforhold kan tilpasses dine romlige og estetiske behov. Enten den skal henges i en romslig lobby eller i en privat hjemmekino, gir The Wall deg kreativ frihet til å utnytte plassen som du selv vil.

Du finner Samsungs produktside for The Wall her, der du også finner et skjema du kan fylle ut hvis du er interessert i å kjøpe eller be om priser. Sistnevnte oppgis for øvrig kun på bestilling, men det er vel ingen overraskelse for noen at det blir dyrt.

Med tanke på tilpasningsmulighetene, så blir heller ikke dette noe du kan kjøpe over en vanlig disk med det første.

Kilde: Anandtech