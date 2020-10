Systemkravene til «Assassin's Creed Valhalla» er ikke altfor høye – men du bør ha en SSD

PC-spesifikasjonene du trenger for å spille «Assassin's Creed Valhalla» har nå blitt avslørt av Ubisoft, og de gode nyhetene er at spillet ikke bør by på altfor mange utfordringer for maskinen din, i alle fall ikke i nedre del av sjiktet.



Ubisoft har gitt oss seks forskjellige konfigurasjoner, fra de aller minst krevende innstillingene, i 1080p med få detaljer, til hva man trenger for å kjøre spillet i 4K med alt vridd opp til det absolutt maksimale.

Når det gjelder minimumskravene, så kan du klare deg med et Nvidia GeForce GTX 960 eller et AMD Radeon R9 380. Beveger vi oss litt høyere opp i hierarkiet begynner det å bli noe mer krevende – 1440p i 60 FPS krever et RTX 2080 Super (eller et RX 5700 XT, om du har et AMD-skjermkort.)



Interessant nok, så mener Ubisoft at vi bare trenger et GeForce RTX 2080 for å kjøre alt på fullt i 4K, et lite steg ned i skjermkortet fra 1440p, altså – men det er for å kjøre spillet i 30 FPS (et litt rart mål å sette seg for entusiaster som virkelig vil nyte alt hva spillet har å by på i 4K på ultra-innstillinger.)

Ubisoft har også sluppet en video som i detalj går gjennom spesifikasjonene og hva slags funksjonalitet man får med PC-versjonen av «Assassin's Creed Valhalla». Denne kan du se nedenfor.

Gamere som spiller på PC kan dra nytte av over 120 innstillinger, for ikke å snakke om en ulåst bilderate og en testfunksjon (med ganske dyptgående analyser), slik at man lettere kan finne de riktige nivåene på innstillingene.



Anbefalte spesifikasjoner (ved 1080p i 30 FPS) er GeForce GTX 1060 eller RX 570, hvilket igjen er rimelig, men det er verdt å merke seg én ting – som vi har sett med en del spill i det siste anbefales det at man har en SSD. Du kan klare deg med en vanlige snurredisk hvis man følger minimumskravene, men en SSD er likevel, strengt tatt, anbefalt – selv om det står i parantes.



Dette burde dog ikke komme som en overraskelse, gitt at nestegenerasjonskonsollene har et sterkt fokus på ekstremt raske NVMe-SSD-er.



Uansett, her får du spesifikasjonene i sin helhet:

Systemkrav for Assassin’s Creed Valhalla

Minimum | Lave innstillinger | 1080p | 30 FPS

OS : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-4460

: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-4460 RAM : 8 GB (dual-channel)

: 8 GB (dual-channel) GPU : Nvidia GeForce GTX 960 eller AMD R9 380

: Nvidia GeForce GTX 960 eller AMD R9 380 Lagring: 50 GB HDD (SSD er anbefalt)

Anbefalt | Høye innstillinger| 1080p | 30 FPS

OS : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790

: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790 RAM : 8 GB (dual-channel)

: 8 GB (dual-channel) GPU : Nvidia GeForce GTX 1060 eller AMD RX 570

: Nvidia GeForce GTX 1060 eller AMD RX 570 Lagring: 50 GB SSD

Anbefalt | Høye innstillinger | 1080p | 60 FPS

OS : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : AMD Ryzen 7 1700 / Intel Core i7-6700

: AMD Ryzen 7 1700 / Intel Core i7-6700 RAM : 8 GB (dual-channel)

: 8 GB (dual-channel) GPU : Nvidia GeForce GTX 1080 eller AMD Vega 64

: Nvidia GeForce GTX 1080 eller AMD Vega 64 Lagring: 50 GB SSD

2K| Veldige høye innstillinger | 1440p | 30 FPS

OS : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-7700

: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-7700 RAM : 16 GB (dual-channel)

: 16 GB (dual-channel) GPU : Nvidia GeForce GTX 1070 eller AMD Vega 56

: Nvidia GeForce GTX 1070 eller AMD Vega 56 Storage: 50 GB SSD

2K| Veldig høye innstillinger | 1440p | 60 FPS

OS : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : AMD Ryzen 5 3600X / Intel Core i7-8700K

: AMD Ryzen 5 3600X / Intel Core i7-8700K RAM : 16 GB (dual-channel)

: 16 GB (dual-channel) GPU : Nvidia GeForce RTX 2080 Super eller AMD RX 5700 XT

: Nvidia GeForce RTX 2080 Super eller AMD RX 5700 XT Storage: 50 GB SSD

4K| Ultrahøye innstillinger | 2160p | 30 FPS

OS : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K RAM : 16 GB (dual-channel)

: 16 GB (dual-channel) GPU : Nvidia GeForce RTX 2080 eller AMD RX 5700 XT

: Nvidia GeForce RTX 2080 eller AMD RX 5700 XT Storage: 50 GB SSD

«Assassin's Creed Valhalla» kommer ut 10. november, og er gratis for alle som kjøper en AMD Ryzen 3000-CPU (men kun om du går for en 7- eller 9-variant.)