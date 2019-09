Symfonisk-høyttalerne til Ikea og Sonos får fjernkontroll

Ikea og Sonos’ slapp sine nye trådløse høyttalere i august, og nå slipper de en tilhørende fjernkontroll som skal gjøre det lettere å styre avspilling.

Det var den nederlandske nettsiden Tweakers som først meldte om nyheten, og den enkle fjernkontrollen skal slippes 1. oktober.

Foreløpig ser det ut til at det kun er den franske IKEA-nettsiden som har produktet oppført, og der kommer det frem at prisen skal være 14,99 euro. Vi kan dermed anta at den vil koste rundt 150 kroner her hjemme.

Satser på smarthus

Symfonisk-serien består altså foreløpig av en høyttaler som også er en bokhylle og en som også er en lampe, og de kobles begge til WiFi. Ingen av dem har fått plass på vår liste over de beste trådløse høyttalerne, men vi ble likevel imponert av det kreative designet og den godt balanserte lyden.

Med den nye fjernkontrollen blir du altså ikke lenger like avhengig av Sonos-appen eller knappene på høyttalerne når du vil styre avspilling.

Når den puck-aktige høyttaleren er tilkoblet trådløsnettet ditt, kan du ifølge Engadget trykke én gang for å starte og stoppe avspilling, dobbelttrykke for å hoppe til neste låt, trippeltrykke for å hoppe tilbake, og vri for å justere volum, melder .

Den er også utstyrt med et magnetisk feste som lar deg henge den på veggen.

Engadget påpeker at den lave prisen er litt misvisende, for du trenger også en Trådfri Gateway for at Ikea smarthusprodukter skal snakke sammen, og det gjelder også Symfonisk.

