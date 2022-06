Sverige – Norge: Slik ser du Nations League-kampen på nett

Erling Braut Haaland er ikke den eneste stjernen på gresset når Norge møter Sverige i Nations League. Det er to unge og lovende lag vi skandinaver har fostret frem i det siste, og nå er det på tide å måle styrke i en liga som kan ende opp med en plass i EM. Begge lag vant sine første kamper i ligaen, Norge og Haaland lurte inn det eneste målet mot Serbia, mens söta bror fikk to nettkjenninger mot Slovenia. Spørsmålet er om det er kaptein Ødegaard og Ståle Solbakken som vil trekke det korteste strået mot Alexander Isak, Dejan Kulusevski og resten av de svenske ungfolene.

På tross av en betydelig fremgang i skandinavisk kvalitet, særlig i angrepsleddene, klarte verken Norge eller Sverige å kvalifisere seg til VM i Qatar 2022. Sverige lå an til å vinne gruppe B over Spania, men endte opp som toer og kollapset på oppløpssiden mot Polen i utslagsrunden.



Vi her hjemme kan kanskje skylde på at Ståle Solbakken ikke ennå hadde blitt tilstrekkelig varm i trøya, men inneværende generasjon, med Ødegaard og Haaland i spissen, klarte altså ikke å komme seg videre fra gruppespillet – på tross av en 9-0-kamp mot Armenia, som vitnet om et samspill som kunne slå hull på de fleste forsvar.

Én mann står likevel trygt forankret i rampelyset, og det er Erling Braut Haaland. Rekordovergangen til Manchester City er i ferd med å ferdigstilles, og med Victor Lindelöf ute, finnes det knapt en bedre scene å vise seg frem på enn på Solna i Stockholm før det braker løs med Premier League i august. Slik ser du Sverige – Norge og Nations League på nett, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du Sverige – Norge uansett hvor du befinner deg

Fotball er populært verden over, og det er ikke usannsynlig at du vil finne enkelte Nations League-kamper på TV uansett hvor du befinner deg i verden. Likevel, er du i utlandet og vil se de norske sendingene når kampene foregår, så er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Bruker du en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokkeringene som gjerne settes opp av de ulike strømmetjenestene, og du kan få med deg sendingene fra TV2 uansett hvor du befinner deg i verden.



I tillegg til å hjelpe deg med å få tilgang til strømmeinnhold, så fungerer VPN-tjenester slik at du i praksis er sikrere på nett. Den krypterte tunnelen vil for eksempel kunne beskytte deg mot usikre Wi-Fi-nettverk og andre nysgjerrige øyne. Det er helt lovlig å benytte seg av VPN-tjenester, og det kan bidra til lavere skuldre når du surfer på nett. Hvis du vil ha en full oversikt over de beste VPN-tjenestene på markedet, så kan du ta en titt på vår guide over de aller beste tilbyderne i 2021.

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske fotball-sendingene fra utlandet.

Slik ser du Nations League-kampen i Norge