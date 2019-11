Surface Pro 6, Surface Laptop 2 og Surface Studio 2 har fått norsk lanseringsdato

I oktober i fjor annonserte Microsoft en rekke nye Surface-produkter, inkludert Surface Pro 6, Surface Laptop 2 og Surface Studio 2, men den gangen fikk vi ikke høre noe mer spesifikt om når disse produktene skulle komme til Norge.

Det har vi derimot fått nå, for Microsoft Norge melder i dag i en pressemelding at produktene nå er tilgjengelig for forhåndsbestilling fra selskapets nettside, og at de vil bli tilgjengelig i norske butikker fra 7. februar.

Surface Pro 6

Surface Pro 6 er Microsofts konkurrent til iPad Pro, og vår test omtalte den som Microsofts beste nettbrett til nå tross at forskjellene fra fjorårets modell er relativt små. Legg også merke til at du her får et nettbrett med komplett Windows 10, og kombinert med tastaturdeksel og mus har du dermed en tilnærmet fullverdig bærbar datamaskin.

På den positive siden trekkes det frem at den leveres med 4-kjerners prosessorer og den har god batterikapasitet, men den mangler fortsatt USB-C og den har ellers få virkelige nyvinninger.

Prisen på Surface Pro 6 begynner på 13.490 kr for modellen med 256 GB lagring, 8 GB RAM og Core i5-prosessor, mens den dyreste varianten med 512 GB lagring, 16 GB RAM og Core i7-prosessor går for 20.490 kroner.

Surface Laptop 2

Surface Laptop 2 er på sin side selskapets andre rene bærbare PC i Surface-serien, og denne fikk 4,5 stjerner av vår anmelder.

Tross at den fortsatt ikke har Thunderbolt 3 og ellers er utstyrt med svært få tilkoblingsmuligheter, så er den likevel omtalt som en verdig oppfølger til den opprinnelige maskinen. Dette er etter vår mening også den reneste Windows 10-opplevelsen du kan få på en laptop.

Surface Laptop 2 begynner på 14.490 kr for 8 GB RAM, 256 GB lagring og Core i5-prosessor, mens den dyreste varianten med 16 GB RAM, 512 GB lagring og Core i7-prosessor lander på 23.490 kr.

Surface Studio 2

Surface Studio 2 er oppfølgeren til alt-i-ett-maskinen som helt opplagt var ment å konkurrere med iMac da den kom i 2016. Vår test kaller den nye modellen det ultimate digitale tegnebrettet, og den er utstyrt med en mer lyssterk skjerm med høyere kontrast, raskere lagring og store ytelsesforbedringer generelt. Samtidig er det ikke til å komme unna at prisen er veldig stiv, og at en del av komponentene på innsiden er eldre enn man kunne ønske seg.

Surface Studio 2 begynner på 41.299 kr for modellen med 1 TB lagring og 16 GB mens toppmodellen med 2 TB lagring og 32 GB RAM går for hele 54.999 kr.

Alle de nye Surface-produktene kan forhåndsbestilles nå, og vil være klare for levering 7. februar.