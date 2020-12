Store deler av Google var i ettermiddag nede – tjenestene begynner nå å komme tilbake på nett

Oppdatering, 13:40: Etter omfattende nedetid begynner nå Googles tjenester å komme på plass igjen. YouTube ser ut til å fungere i mange land, og vi opplever at Gmail og også Drive så smått begynner å returnere til normalen.



Google Workspace Status Dashboard viser fortsatt at de fleste tjenestene som ikke fungerende, så det kan ta litt tid før alt er på plass igjen.



Det er fortsatt uklart hva som er årsaken til problemene, men vi regner med at Google snarlig vil komme med mer informasjon.



Opprinnelig artikkel: Det later til at Google har råket på inngående problemer, Gmail, YouTube og en rekke andre tjenester er berørt, og per nå ikke funksjonelle. Ifølge Downdetector skal dette gjelder de ovennevnte tjenestene Gmail og YouTube, men også selve søkemotoren, Google Meet, Google Hangouts, Google Drive, Google Play, Google Maps, og listen fortsetter. For en fullstendig oppdatering i sanntid, trykk på linken i starten av dette avsnittet.



Googles bedriftsverktøy har også problemer, noe som vil si at alle Office-lignende tjenester ikke kan brukes per nå.



Rapporter om problemer strømmer inn fra hele verden, men det er ikke kjent om dette er en global kollaps, eller om enkelte land har sluppet unna.

Ubrukelige telefoner, Nest security er ikke på nett

Problemene ser ut til å være vidtrekkende. Har man Android-telefon vil man kunne merke seg at mange av appene i Google-familien – som Maps og Photos – per nå ikke fungerer.



Dette er også dårlig nytt for alle som eier sikkerhetsutstyr eller termostater fra Nest, siden appene som kontrollerer disse også er ute av spill.



Jesper Vangkilde, kommunikasjonssjef for Google i Danmark bekrefter ovenfor TechRadar at Google nå opplever problemer, og at man er i full gang med å undersøke saken. Informasjon vil bli gitt med en gang Google får oversikt over problemet.



Artikkelen oppdateres fortløpende.