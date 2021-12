Stor GoPro Hero 10 Black-oppdatering gjør det mer allsidig og bedre i dunkel belysning

Eiere av GoPro Hero 10 Black har fått en aldri så liten adventsgave i form av en stor firmware-oppdatering som leverer tre nye funksjoner, inkludert en 24 FPS-modus.



Firmware-oppdateringen, som du kan laste ned allerede i dag via Quik-appen ble lansert som betaversjon tidlig i november, men nå har fullversjonen kommet ut, rett før jul.



Den største oppgraderingen, i alle fall for alle som liker et mer filmatisk uttrykk, er at man nå kan filme i 24 FPS. Dette kan man gjøre i oppløsningene 5,3K, 5K, 4K og 1080p. Selv om det lønner seg med flere antall bilder i sekundet for raske scener, action og sport, så har 24 FPS lenge vært standarden for film – og tar man opp med færre bilder i sekundet får man i tillegg mer lys på sensoren per bilde.



Det er ikke dermed sagt at dette får spesielt stor innvirkning på hvordan folk bruker kameraet, men det kan ha en viss nytteverdi om man skal filme i dunkel belysning. Hvis du derimot er mer interessert i å få plass til mer i bildet når du suser nedover stien på mountain bike, så vil nok SuperView-modusen være av større interesse (også ny i denne oppdateringen.)



Denne modusen strekker i praksis sensorens 4:3-sideforhold til et bredere 16:9-format, men den bruker likevel hele sensoren for å opprettholde bildekvaliteten. Dette kan være spesielt kjekt når du filmer såkalt POV-innstillinger (hvis du for eksempel fester kameraet på hjelmen, eller med Chesty-monteringen), siden vidvinkelen gjør at du får mer inn i bildet.



Hvis den ovennevnte modusen ikke er bred nok, så gir den nye Hero 10 Black-firmwaren også støtte for GoPro Max Lens Mod-tilbehør. Dette valgfrie utstyret, som koster rundt tusenlappen, gir deg det videste mulige GoPro-bildet (155 grader), og lar Hero 10 Black-kameraet ta i bruk en enda mer imponerende Max HyperSmooth-stabilisering.



Dette gjøres mulig ved å beskjære bildet slik at det blir enda bredere, noe som i praksis vil si at du kun kan bruke dette om du filmer i 2,7K-oppløsning når du tar i bruk Max Lens Mod. Fordelene er at man får bedre stabilisering og automatisk horisontal utjevning (kameraet stabiliseres ekstra i den horisontale aksen) – hvilket passer perfekt om man filmer mye actionfylt sport fra førstepersonperspektiv.

Kommentar: Fine ekstrafunksjoner, men det nye Enduro-batteriet er større nyheter

(Image credit: GoPro)

Firmwareoppdateringen kommer i kjølvannet av lanseringen av GoPros nye Enduro-batteri. Dette ble annonsert tidlig i desember og er kompatibelt med Hero 10 Black. Det nye batteriet skal gi lengre batteritid og fungere bedre i kaldt vær. Noe for oss her i de nordlige breddegrader, med andre ord.



Vi har ikke hatt anledning til å teste Enduro-batteriet ennå, men hvis det GoPro hevder medfører riktighet, så vil det antakeligvis være mer nyttig enn den seneste firmwareoppdateringen for folk flest. GoPro sier at Enduro, som er tilgjengelig fra GoPros nettbutikk nå (men som i praksis kommer til Norge litt senere) og koster rundt 250 kroner, vil gi en opptil 40 % mer opptakstid (i 4K/120 FPS) og skal takle temperaturer ned til -10°C godt.

Når det er sagt, så er vi selvsagt fornøyd med den nye firmwareoppdateringen også, særlig siden den foregående oppdateringen bare var en kjapp fiks av et overopphetingsproblem som for det meste rammet 60 FPS-modusen.



Vi ser for oss at 24 FPS-modusen kommer til å bli særlig populær blant vloggere og filmskapere som bruker GoPro-enhetene sine som særlig slitesterke B-kameraer, mens den nye SuperView-modusen og muligheten til å ta i bruk Max Lens Mod vil være hendig om du er av typen som har kameraet festet på brystet eller hodet når du driver med utrolige sportslige krumspring.