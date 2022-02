SSD-prisene kan potensielt gjøre helomvending i andre kvartal av 2022

SSD-prisene har vært i fluks i det siste. Etter at markedet fant det for godt å høyne prisene noe i 2021, var det mange som trodde at de flashminne-baserte drevene ville bli rimeligere i overgangen til 2022 – men den spådommen har potensielt slått feil, i alle fall til en viss grad.



Analytikerne i TrendForce gikk tidligere ut med informasjon om at prisene på NAND-flash, grunnet en liten overproduksjon, kunne dale med 8 % til 13 % i første kvartal av 2022, og igjen med 5 % til 10 % i andre kvartal.



Nå viser det seg at en såkalt materialforurensning, som fant sted i slutten av januar ved WDC- og Kioxia-produksjonslinjene i Japan kommer til å få innvirkning på markedet, siden hendelsen involverte 3D NAND i størrelseordenen 6,5 exabyte (en exabyte er en milliard gigabyte.)



TrendForce skrev det følgende om hendelsen: «Konsekvensene av materialforurensningen ved WDC er betraktelige, og Samsung-episoden under den forrige lockdown-perioden i Xi'an, grunnet pandemien, har også påvirket omfanget av NAND Flash-prissenkningen.»



Dette har resultert i en forandring i spådommen fra TrendForce (husk at dette bare er en spådom, ikke noen form for fremtidsgaranti), som nå mener at NAND-prisene i første kvartal fortsatt kommer til å synke, men at det ikke vil være snakk om et like stort fall. Det kan være snakk om rundt 5 % til 10 %. I andre kvartal, derimot, vil det være mer sannsynlig med en forhøyning i prisene, på rundt 5 % til 10 %.

Kommentar: Flash-bommert kan føre til en dominoeffekt i SSD-prisene

NAND-flash-brikkene brukes i SSD-produkter, og som analytikerfirmaet merker seg, så er det i hovedsak SSD-er og eMMC-disker til PC-er som er hovedfokuset hos WDC og Kioxia, så eventuelle prishopp vil kunne få en dominoeffekt. Ikke bare vil SSD-disker potensielt bli dyrere, men enkelte laptoper eller ferdigbygde stasjonære med SSD innabords vil også kunne bli påvirket.



Dermed kan vi konkludere med at alle som nå sitter og vurderer et kjøp av SSD, eller et produkt inneholdende en SSD, og som ikke liker å ta sjanser, kanskje burde vurdere å slå til med det første.