«Spider-Man: No Way Home»-traileren sparer på kruttet

Det har gått over en uke siden en lekkasje tilsynelatende avslørte to av de største overraskelsene Sony Pictures og Marvel Studios hadde på lur, men nå har selskapene lansert hele den nye traileren for filmen som later til å være årets mest ettertraktede film, «Spider-Man: No Way Home».



Traileren ble først vist under en fan-tilstelning i Los Angeles, men «Spider-Man: No Way Home»-snutten har nå endelig funnet veien til internett og den gemene hop. Vi kan avsløre med en gang at den antakeligvis ikke er fullt så banebrytende som mange håpet at den skulle være, men den er likevel ganske kul.



Før vi begynner å snakke om innholdet (og de helt store avsløringene), så er det nok like greit at du setter deg godt til rette og ser den nye «Spider-Man: No Way Home»-traileren. Du finner den i rubrikken nedenfor.

Kommentar: Marvel og Sony sparer fortsatt på kruttet

Nå som du har sett hele sulamitten, så merket du antakeligvis selv at vi fortsatt venter i spenning på hvorvidt Tobey Maguire og Andrew Garfield kommer til å dukke opp som alternative varianter av Spider-Man; for ikke å snakke om Charlie Cox som Matt Murdock, for ingen av de ovennevnte er å finne i denne traileren.



I august, da teaseren ble lansert, lærte vi at Peter Parker (Tom Holland) og Doctor Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) har rotet med krefter de ikke klarer å kontrollere, noe som har ført til at multiverset ble åpnet opp – noe som for øvrig allerede hadde blitt satt i spill av Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) og Loki-varianten Sylvie (Sophia Di Martino) i Disney+-seriene som omhandler henholdsvis The Scarlet Witch og Loki.



Dette har tydeligvis ført til at en rekke klassiske Spider-Man-skurker fra alternative universer dukker opp i (den nåværende) Peter Parkers univers, inkludert Doctor Octopus (Alfred Molina), Green Goblin (Willem Dafoe) og Electro (Jamie Foxx.) Når det gjelder faktiske overraskelser denne gangen, så får vi også et par glimt av både Sandman og The Lizard i kampmodus, og dermed er store deler av The Sinister Six på plass.



Siden vi nå har fått bekreftet skurkene fra de alternative universene, så gir det mening at vi på et eller annet tidspunkt vil bli introdusert for andre versjoner av Spider-Man, slik at at Peter, fra MCU, får en hjelpende hånd (eller to.)



Selv om det nærmest er garantert at dette skjer i den faktiske filmen, så later det til at Sony og Marvel har planer om å holde kortene tett til brystet, på tross av at dette i praksis ikke er rare «hemmeligheten» å regne. Det kan faktisk være at vi må vente helt til julestria med å få den endelige bekreftelsen – og det er tross alt ikke så lenge til.



«Spider-Man: No Way Home» vil være å finne på kino fra og med 15. desember i Norge.