Snart forsvinner vintersporten fra NRK – langrenn, alpint og hopp flytter til Viasat

«Nordic Entertainment Group (NENT Group) har kjøpt de nordiske medierettighetene til en stor del av de mest populære vinteridrettene fra Infront Sports & Media. Den historiske femårsavtalen inkluderer blant annet verdenscupene i alpint og langrenn, samt en rekke andre grener, og styrker dermed NENT Groups posisjon som leverandør av de beste sportsopplevelsene i Norden.»

Dette erklærer NENT Group i en pressemelding torsdag morgen.

NRK hadde ikke sjans økonomisk

– Vi selvfølgelig skuffet. Disse rettighetene er viktige for oss, og vi strakk oss svært langt økonomisk for å sikre oss disse, sier redaktør for NRK Sport, Egil Sundvor i en pressemelding.

Han forteller at NRKs bud dessverre ikke nådde opp, og at sluttsummen ble så stor at det var umulig for NRK som en offentlig finansiert allmennkringkaster å nå opp i konkurransen denne gangen. Situasjonen er den samme for SVT og YLE, i henholdsvis Sverige og Finland.

Disse grenene flytter på seg Fra 2021 kan brukere av Viaplay og Viafree, samt Viasats TV-kanaler se vintersport fra følgende konkurranser:* – Verdenscupen i alpint for menn og kvinner

– Verdenscupen i langrenn for menn og kvinner

– Verdenscupen i skihopp for menn og kvinner

– Verdenscupen i kombinert for menn og kvinner

– Verdenscupen i snowboard for menn og kvinner

– Verdenscupen i freestyle og freeski for menn og kvinner *Rettigheter til enkelte verdenscup-konkurranser er ikke inkludert i avtalen med Infront.

Avtalen inkluderer også rettighetene til VM i ski (FIS World Ski Championships) i 2023 og 2025, som omfatter langrenn, alpint, hopp, kombinert, snowboard, freestyle og freeski.

Omfatter ikke skiskyting og skøyter

Vintersport har svært sterke tradisjoner i de nordiske landene, med stor publikumsappell og høye seertall år etter år. Flere av Nordens aller mest kjente sportshendelser og idrettsøyeblikk kommer fra de store vinteridrettene. NENT Group skriver at de ønsker å bygge videre på disse øyeblikkene og skape store seeropplevelser, både for svorne tilhengere av vinteridrett og nye generasjoner seere.

Men det blir utvilsomt tungt å svelge for tradisjonsrike nordmenn som er vant til NRKs vintersportsdekning gjennom en årrekke. Og samtidig er det et stort tap for NRK som sanker hundretusener av seere hver helg takket være dette innholdet.

Rettighetspakken som nå er solgt inneholder cirka 200 renn fordelt på VM og verdenscup, og står for om lag 40 prosent av det totale vintertilbudet NRK har i løpet av en vintersesong. Rettighetene gjelder ikke verdenscuprenn i Norge, Østerrike og Sveits. Avtalen gjelder heller ikke skiskyting og skøyter.

Satser på idrett

Siden juni 2018 har NENT Group kjøpt eller fornyet en rekke store sportsrettigheter, som blant annet Bundesliga, Ligue 1, Formel 1, IndyCar, EM og VM i håndball, European Tour og Ryder Cup i golf.

Anders Jensen, NENT Group President og CEO uttaler: “Denne avtalen er virkelig en milepæl for oss. I NENT Group-sammenheng måler den seg med kjøpet av rettighetene til Ishockey-VM i 1989 og OL i 2011. Vinteridretten har en særegen posisjon i Norden, og i Norge spesielt, og vinteridretten har skapt noen av de største idrettsstjernene i historien. Med vinteridrett på våre kanaler og plattformer, spesielt Viaplay, styrker NENT Group ytterligere sin posisjon som den ledende leverandøren av sportsopplevelser i Norden.»

NENT Group viser mer enn 50 000 timer av verdens største sportsrettigheter hvert år på sine TV-kanaler og strømmetjenester, som for eksempel NHL, UEFA Champions League, Bundesliga, Ligue 1, Formel 1, IndyCar, NFL (amerikansk fotball), boksing, UFC, tennis, basketball, håndball og golf.

Men NRK gir seg ikke i kampen om de idrettsinteresserte.

– Vi vil understreke at det fremdeles blir vintersport på NRK i årene fremover. I de neste to sesongene er porteføljen tilnærmet uendret. Vi har fortsatt store, samlende eventer i porteføljen vår, sier Egil Sundvor.

Han lover også et offensivt NRK som framover vil jobbe for å finne nye rettighetsområder og for å fornye porteføljen til glede for publikum.

Kilde: NENT Group / NRK