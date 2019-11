SMS ble utkonkurrert av sosiale medier på nyttårsaften

Nordmenn sender fortsatt store mengder SMS til hverandre på nyttårsaften, men sosiale medier og apper som Snapchat og Facebook Messenger brukes av stadig flere. Det viser tall Telenor og Telia har publisert.

Faktisk viser tallene til Telia for første gang på lenge en markant nedgang i antall SMS sendt på nyttårsaften sammenlignet med tidligere år (11,6 millioner mot 17,6 millioner), mens mengden mobildata som ble bruk på nyttårsaften 2018 sammenlignet med fjoråret økte med 46 prosent (116 Gb/s mot 80 Gb/s).

– Vi ser at bruken av mobildata øker for hvert år, og at telefonen aldri er langt unna i timene og minuttene før og etter at rakettene er skutt opp og stjerneskuddene tent, sier Kjersti Jamne, leder for privatmarkedet i Telia Norge.

– I fjor så vi en enorm økning i bruken av mobildata nyttårsaften, og økningen fortsetter i år.

Den store økningen i bruken av mobildata skyldes ifølge Jamne i høy grad deling av store bilder og videoer:

- Sosiale medier og apper som Snapchat, Instagram, WhatsApp og iMessage går varme når det nye året skal feires, og trenden er at et stadig voksende antall av våre kunder deler bilder og videoer fra sin nyttårsfeiring på denne måten.

Mye Snapchat

Telenor fremhever på sin side Snapchat som førstevalget blant nordmenn som vil sende hverandre hilsener på nyttårsaften, og bruken av tjenesten skal ha økt med 618 prosent sammenlignet med normal. Det tilsvarende tallet for fjoråret var ifølge Telenor på 430 prosent.

– Bruken av Snapchat øker stadig, og vi forventet oss at også i år ville tjenesten dominere trafikkbildet på nyttårsaften. Snapchat er spesielt egnet til å sende venner og familie lykkeønskninger, så det er helt naturlig at det var nettopp denne tjenesten som toppet bruken på nyttårsaften, sier Bjørn Ivar Moen, fungerende administrerende direktør i Telenor Norge i en pressemelding.

Samtidig økte også den totale datamengden i Telenors nett med 30 prosent på nyttårsaften sammenlignet med normalt.

Likevel har ikke folk akkurat sluttet å sende SMS og MMS heller, og Telenor kan vise til tallene 14,9 millioner for først nevnte og 1,06 millioner for sistnevnte mellom midnatt til nyttårsaften og kl. 6.00 1. januar.

Det er også interessant å merke seg at Telenor opplyser at MMS-bruken faktisk har økt totalt i 2018 sammenlignet med tidligere år, så det er tydelig at mange ikke er klare til å gi slipp på de gode gamle bildemeldingene helt ennå.