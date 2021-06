Slik ser du Mayweather vs Logan Paul: livestrøm, dato, norske tider og regler

Dette er ikke Ali vs Frazier eller Canelo vs GGG, men det er likevel ingen tvil om at Floyd Mayweather og Logan Paul kommer til å selge en haug PPV-billetter. Om du er en av de som er interessert i å se kampen, så er du på rett sted. Her har vi samlet all informasjon du trenger å vite for å kunne se på Floyd Mayweather vs Logan Paul, inkludert informasjon om livestrømmer, dato, norsk tid, regler med mer.

Mayweather er en av de største utøverne som noensinne har satt foten i en boksering, og har en feilfri profesjonell statistikk på 50-0. Han er simpelthen i en klasse for seg selv, med en defensiv teknikk som gjør at han gjennom karrieren har unngått nær sagt alt av lynraske labber sendt i hans retning.

Floyd Mayweather vs Logan Paul Dato: Natt til mandag, 7. juni Arena: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida Sendingen starter: Klokken 02:00, norsk tid Hovedkampen starter (ca.): Klokken 04:15, norsk tid (ifølge VG) Strømmetjenester: Fanmio, Showtime Boxing PPV, VGTV

Mayweather er dog 44 år gammel, og i sin storhetstid slåss han mot motstandere som var rundt 50 kg lettere og 15 cm kortere enn YouTube-stjernen Logan Paul – men Paul har bare gått én profesjonell kamp tidligere – en match som endte med et nederlag mot en nybegynner som var både kortere og lettere enn ham selv. Mayweather har på sin side slått alt og alle som har stått i hans vei, inkludert store navn som Diego Corrales og Manny Pacquiao.



Man kan elske eller hate den, men uansett kommer dette til å bli en spennende kamp som garantert ender opp i et at minst ett av de to store egoene blir jekket ned et par hakk. Her er alt du trenger å vite om Floyd Mayweather vs Logan Paul, inkludert dato, tid, livestrømmer med mer.

(Image credit: Main Event)

Floyd Mayweather vs Logan Paul: dato og tidspunkt

Dette blir Mayweathers første kamp på 28 måneder, og Logan Pauls første på et og et halvt år – arrangementet kommer til å finne sted søndag den 6. juni (i praksis natt til mandag den 7. juni for alle oss i Norge.)



Selve sendingen kommer til å starte rundt klokken 02:00 norsk tid, og vi regner med at de to hovedpersonene kommer til å klatre inn i ringen rundt 04:15, norsk tid. Det er for øvrig verdt å nevne at VG og de andre strømmetjenestene ikke er helt enige om når Mayweather og Paul entrer ringen. VG melder om kampstart 04:15, mens andre sier at det kan drøye til 06:00. Dette er litt avhengig av hvordan arrangementet utspiller seg i praksis, men vi anbefaler i alle fall å sjekke innom litt over fire for å se hvor kamphanene ligger i løypa.

Slik ser du Floyd Mayweather vs Logan Paul

Det finnes en del forskjellige måter å se kampen på, og den enkleste måten for norske tittere er antageligvis via VGTV. For å få tilgang til livestrømmen må man abonnere på VG+, dette koster 39 kroner per uke.



Ellers kan du få med deg kampen via strømmetjenester mer direkte rettet mot boksing, for eksempel Fanmio eller Showtime PPV. Begge disse tjenestene lar deg betale for enkeltmatcher. Kampen mellom Floyd Mayweather og Logan Paul koster i skrivende stund 49,99 amerikanske dollar (omlag 374 norske kroner) hos begge de to tjenesten.

Floyd Mayweather vs Logan Paul - kampoppsettet

På grunn av problemer med tester i tilknytning til ulovlige stoffer og tilbakeholdenhet når det gjelder annonseringer har det tatt litt tid å få fastsatt en dato for kampoppsettet – men nå er endelig alt på stell:

Floyd Mayweather vs Logan Paul

Badou Jack vs Dervin Colina

Jarrett Hurd vs Luis Arias

Chad Johnson vs Brian Maxwell

(Image credit: Cliff Hawkins/Getty Images)

Mayweather vs Logan Paul - regler

Dette kommer ikke til å bli en helt vanlig boksekamp.



For det første kommer det ikke til å være dommere i ringen, så det kommer ikke til å annonseres en endelig vinner (knockouts er dog tillat, og en dommer får lov til å entre ringen og stoppe kampen, om det hele går over styr.) Kampen skal holde på i åtte runder, der hver runde varer i tre minutter.



Om det ovennevnte skulle skje, og Paul ved et mirakel klarer å få inn en KO på Mayweather, kommer likevel ikke bokserens perfekte 50-0-rekord til å påvirkes, ettersom «resultatet» ikke kommer til å dukke opp i noen offisielle lister.

Hvem er Floyd Mayweather?

Floyd «Money» Mayweather er en av de største bokserne gjennom tidene – og anses generelt som den aller beste atleten sporten har fostret.



44-åringen har vunnet alle sine 50 profesjonelle kamper, den første mot Roberto Apodaca i oktober 1996, og den siste mot Conor McGregor i august 2017.



Han har vunnet 15 verdenstitler i en rekke vektklasser, og har beseiret noen av de største navnene innen boksing, inkludert «Canelo» Álvarez, Manny Pacquiao, Ricky Hatton, Oscar De La Hoya og José Luis Castillo.

Han har allerede pensjonert seg fra bokseringen tre ganger, men det virker som om ringen har en magisk tiltrekning på Mayweather – der det muligens er størrelsen på pengesekken involvert som lokker mest.



Han tok en overbevisende seier i første såkalte showmatch etter at hans profesjonelle karriere tok slutt da kickboxing-stjernen Tenshin Nasukawa gikk ned for telling hele tre ganger i første runden, før håndkledet dukket opp på matta.

(Image credit: vector_brothers / Shutterstock.com)

Hvem er Logan Paul?

Logan «The Maverick» Paul er en internettkjendis som ble populær via sine mange videoer på YouTube, men som i de siste år har brukt sin berømmelse i mer eller mindre infame forsøk på å starte kontroverser og bråk.



26-åringen har også fått i gang en særdeles lukrativ boksekarriere som startet med en amatørmatch mot YouTube-stjernen KSI i august 2018.



Kampen ble dømt likt etter et flertall, men KSI vant neste match mot Paul – denne gangen en proffkamp – i en delt beslutning, i november 2019.