Slik ser du Harry og Meghans intervju med Oprah

Prins Harry og Meghan Markles intervju med Oprah Winfrey er den nyeste store snakkisen. Hvis du gikk glipp av det da det ble sendt direkte, trenger du uansett ikke å være urolig. Les videre nedenfor, så forteller vi deg hvordan du får sett Harry og Meghans intervju med Oprah.

Slik ser du Harry og Meghans intervju Først sendt: Søndag 7. mars Strøm intervjuet i Norge: Viafree/TV3 Se det uansett hfor du befinner deg: test ExpressVPN helt gratis i 30 dager

Den engelske kongefamilien har alltid vært en komplisert gjeng. Det er kanskje ikke så rart at enkelte spesielt kreative konspirasjonsteoretikere mener de egentlige er en klan av utenomjordiske reptiler. Det har ligget an til dette bombenedslaget siden november 2016, da prins Harry gikk ut med en uttalelse der han tok opp den mobbingen, trakasseringen og den rasistisk motiverte skittkastingen hans utkårede daglig hadde blitt utsatt for i den britiske sladderpressen.

Den åpenbare sammenligningen er den tøffe hverdagen prinsesse Diana, Harrys mor, måtte holde ut frem til hun mistet livet i en bilulykke da hun var på flukt fra paparazzi. Det som er spesielt kontroversielt, er at en stor del av trakasseringen og anti-Meghan-stemningen angivelig kunne spores tilbake til Kensington Palace, boligen til hertugen og hertuginnen av Cambridge, som mildt sagt ikke har det beste forholdet til Harry og Meghan.

Buckingham Palace visste at noe stort var i ferd med å skje, og forøkte å komme seg et skritt foran gjennom å oppdatere sin uttalelse omkring påstandene om mobbingen av Meghan, hertuginnen av Sussex, i forkant av det kongelige TV-intervjuet. Men nå som Oprah-intervjuet nå er blitt sendt i sin helhet, med sjokkerende anklager, har de to fraksjonene havnet i en slags pressekrig. Dette medfører naturligvis massevis av underholdning for alle sladderentusiaster der ute.

Dette blir garantert en av årets største TV-begivenheter, der de involverte tar for seg det aller meste. Les videre for å finne ut hvordan du får sett hele dette intervjuet på nett i Norge.

Slik ser du intervjuet i Norge

I Norge ble hele intervjuet sendt sendt mandag 8. mars på TV3 og Viafree. Hvis du gikk glipp av TV-sendingen eller gjerne vil se intervjuet én gang til, kan du strømme intervjuet fra Viafree.

Her kan du se det omtalte intervjuet.