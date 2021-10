Slik ser du Barcelona – Real Madrid, El Clasico 2021, uansett hvor du befinner deg

Den seneste utgaven av spansk fortballs absolutt gjeveste storkamp mangler riktignok et par berømte karer, men det er liten tvil om at de rivaliserende klubbene fortsatt klarer å piske opp El Clasico-stemningen fra fordums tid. Les videre for å finne ut hvordan du kan se Barcelona – Real Madrid og La Liga, uansett hvor du befinner deg i verden.

Barcelona – Real Madrid Dato: Søndag, 24. oktober Avspark: 16:15 Venue: Camp Nou, Barcelona Strøm på nett: TV2 Play Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

På tross av en god periode på hjemmebane har Messi-løse Barcelona manglet en del av gnisten som gjorde de til La Ligas skrekk i de foregående år. Trener Ronald Koeman bønnfaller fansen om å ha realistiske forventninger til laget. I Champions League har Bayern München og Benfica eksemplifisert hvordan det spanske storlaget kan slås.



Selv om det har vært krise i Catalonia, og klubben per nå ligger midt på tabellen – ukjent farvann for de blårøde – har ikke alt vært elende i forkant av storkampen. Ansu Fati har tatt følge med den unge kometen Pedri i å signere ny kontrakt, som etter sigende skal inneholde en utkjøpsklausual på over én milliard euro.

Real Madrid har også måttet foreta noen spenstige finansielle manøvre i kjølvannet av deres rolle som en av hovedorganisasjonene bak det radbrukne Super League-forsøket, og det mislykkede forsøket på å hente inn Kylian Mbappé.



Likevel, rent bortsett fra et smått pinlig tap mot Sheriff Tiraspol, har ikke problemene innad i Real manifestert seg i like stor grad på banen som hos erkerivalene Barcelona, og en seier over sistnevnte vil tillate laget å holde følge med Real Sociedad, som har satt et ganske røslig tempo nå i starten av sesongen.



Det er en viktig kamp for begge parter, ikke minst for selvtilliten. Slik ser du El Clasico, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du El Clasico hvis du befinner deg i utlandet

Nå som reiserestriksjonene fires på over store deler av verden er det ikke umulig at du i løpet av La Liga 2021/22-sesongen kommer til å befinne deg utenlands, hvilket i praksis betyr at det kan bli vanskelig å få tilgang til spansk fotball slik du er vant med hjemme. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte norske La Liga-strømmer utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se La Liga, uansett hvor du befinner deg i verden.

Image ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske La Liga-sendingene fra utlandet.

Slik strømmer du de norske La Liga-sendingene

I mange land er det svært krevende å sette seg inn i hvem som har rettighetene til å sende sportsbegivenheter, og deriblant La Liga. Det er ikke like komplisert i Norge. Ut sesongen 2021–2022 er det TV2 som har senderettighetene til La Liga-kampene. De er tilgjengelige i TV 2 Play-pakkene «Champions League, La Liga, sport, film og serier», «Premium fotball og sport» og «Total».

TV2 kjøpte rettighetene til La Liga i 2020, og fra og med 2021/2022-sesongen vil den spanske ligaen være å finne på TV2s TV-kanaler og på TV2 Play.