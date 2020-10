Slik kommer den nye startmenyen i Windows 10 til å se ut

Microsoft har gitt oss et nytt innblikk i hvordan den redesignede Windows 10-startmenyen kommer til å se ut – og forbedringen ser ut til å bli stor.



Forandringen er ikke radikal, det ser snarere ut som om Microsoft jobber på spreng for å sørge for at den nye startmenyen smelter sammen med resten av de estetiske forandringene selskapet har gjort med operativsystemet i de (nesten) fem årene siden Windows 10 ble lansert.

Dette betyr at såkalte Live Tiles (det stemmer, de forsvinner ikke i denne omgang) kommer til å få bakgrunner som matcher valgene man tar om hvordan resten av operativsystemet skal se ut (for eksempel om man velger lyst eller mørkt tema.)



Hvis Live Tiles lås av av brukeren vil de nye såkalte Fluent Design-ikonene, med transparente bakgrunner, vises, snarere enn de noe disharmoniske solide fargene som Live Tiles per nå viser om de slås av.

Resultatet er temmelig tiltalende, og det betyr også at startmenyen i sin helhet passer bedre sammen med resten av (det virtuelle) skrivebordet ditt.



Området for nye apper, som dukker opp på venstresiden av startmenyen, har også også fått et nytt strøk maling, og har heller ikke ensfargede bakgrunner – igjen, dette gjør at disse passer bedre sammen med resten av temaet og fargene på skrivebordet ditt.

Når skjer forandringen?

Den nye startmenyen virker helt klart som en oppgradering i våre øyne, og ble delt av Microsoft 365 på Facebook.



Likevel ble det ikke nevnt når denne forandringen på startmenyen kommer til å bli implementert i Windows 10, og Microsoft later til å være fast bestemte på å få dette til å stemme før en eventuell lansering.



Som vi nevnte tidligere er ikke dette noen enorm forandring, men på mange måter kan det også være heldig. Sist gang Microsoft gjorde radikale endringer på startmenyen endte vi opp med Windows 8 og den særs lite populære Metro-startskjermen.

