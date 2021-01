Samsung Neo QLED: Møt fremtidens quantum dot-TV-er

Under det såkalte First Look CES 2021-evenementet tok Samsung bladet fra munnen og begynte avsløringen av den nye oppfølgeren til QLED – en teknologi ved navn Neo QLED – denne skal inneholde potensielt ti ganger så mange LED-enheter i skjermpanelet som forgjengeren, noe som skal føre til bedre lysstyrke, redusert blooming-effekt og bedre innsynsvinkel.

Neo QLED er inspirert av Samsungs enorme Mini-LED-TV «The Wall», og tar altså i bruk en helt ny type LED-enhet, utviklet av Samsung, som har som jobb å fokusere lyset gjennom det såkalte quantun dot-filteret.

Resultatet? 100 % dekning av DCI-P3-fargerommet, samt bedre lokal dimming.

På tross av at navnet på teknologien er ny vil Neo QLED-TV-ene følge Samsungs tradisjonelle navngiving, og fordeler seg således utover to nye 4K-modeller (Samsung QN90 og QN85) samt to nye 8K-modeller (Samsung Q900 og Q800). Samtlige modeller skal være tilgjengelige i løpet av 2021.

Neo QLED: lysere skjermer med større kontrast

De siste årene har OLED hatt et stort fortrinn ved å ta i bruk piksler som lager sitt eget lys. Dette har gjort at OLED har ledet stort over QLED og andre quantum dot-baserte LCD-TV-er når det gjelder blant annet kontrast. I år har imidlertid Samsung redusert størrelsene på LED-enhetene og redusert spredningen av lyset, dermed skal Neo QLED-teknologien etter sigende være på høyde med OLED når det gjelder sortnivå, men samtidig klare å produsere en høyere lysstyrke. Neo QLED kan med andre ord representere et skikkelig løft for LCD-teknologien.

Når det er sagt, alle disse nye LED-enhetene må kontrolleres individuelt – noe som vil kreve en smartere og mer effektiv prosessor.

For å kontrollere det hele, og for å fungere som hjerne for hver av disse TV-ene, vil Samsung bruke sin nye såkalte quantum-prosessor, som på effektivt vis kan styre hver og én av disse individuelle LED-lysene, samtidig som den skal holde styr på det omkringliggende lyset der TV-en står, og automatisk øke eller senke lysstyrken i henhold til lyset rundt.

Prosessoren det er snakk om skal ta i bruk såkalt Multi-Intelligence Deep Learning under oppskalering av SD-innhold ifølge Samsung. Dette via 16 bildedatabaser basert på nevrale nettverk, som på presist vis skal oppskalere innhold for å korrekt fylle 8K-oppløsningen.

Spesifikasjoner: HDMI 2.1, 4K/120 Hz, VRR, ALLM

Dan Schinasi, direktør for produktplanlegging hos Samsung svarte det følgende når spurt om hva slags spesifikasjoner det skal være snakk om nå i overgangen til Neo QLED: «Ja til HDMI 2.1. Ja til 4K ved 120 Hz. Ja til VRR. Ja til FreeSync Premium ... ja til alt.»

Dette er selvsagt gode nyheter for gamere som nylig har kjøpt seg en Xbox Series X eller en PS5, og er på utkikk etter en ny TV som står i stil til nestegenerasjonskonsollene – her får man altså støtte for 4K/120 Hz og VRR (variable refresh rate), noe som betyr at Neo QLED TV-er kan vise seg å bli noen av de beste modellene å spille på.

Likevel er det ikke bare eksisterende funksjonalitet som kommer tilbake med Neo QLED – disse TV-ene kommer også til å inneha mye nytt.

«Vi går et skritt lengre i 2021» sa Schinasi i vår intervju. «Vi legger til to nye og veldig kule funksjoner [...] en av de er en game bar som du kan trekke frem når du vil. Du kan se HDR-status, du kan se hvor mange bilder per sekund du har, du kan se om 'auto low latency'-modusen er av eller på, og justere på dette, om du vil. Ivrige gamere kommer virkelig til å sette pris på dette.»

Neo QLED: årets store OLED-utfordrer?

Alt vi har hørt om Samsungs Neo QLED-TV-er er lovende – fra høyere lysstyrke og bedre kontrast via ny gaming-funksjonalitet til støtte for 4K ved 120 Hz, og det later ikke til at det er så mye negativt å si per nå.

Hvis Samsung kan levere på alt det ovennevnte, samtidig som de klarer å levere modeller til en pris som ikke er helt ublu – og det er helt klart et forbehold som det er verdt å merke seg, gitt at 85-tommervarianten av Samsung Q950TS ble lansert med en pris på 120 000 kroner her til lands i 2020 – så kan dette være en sterk OLED-konkurrent, og en teknologi som kan ende opp som årets mest populære TV-er for alle som er interesserte i film og spill.

Dessverre vil ikke Samsung offentliggjøre hvor mye de nye Neo QLED-TV-modellene kommer til å koste, i alle fall ikke før CES 2021, men hvis selskapets 2020-modeller er en pekepinn (Samsung Q90T og Samsung Q80T) – så er det god grunn til å tro at Neo QLED vil ende opp som en perfekt TV for filmelskere og spillentusiaster.