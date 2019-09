Ring Fit Adventure er Nintendo Switch’ svar på Wii Fit

Kunne du tenke deg en skikkelig treningsøkt hjemme i stua di? Ikke vi heller. Men hvis du kunne tenke deg et Nintendo Switch-spill som aktiviserer mer av kroppen enn bare fingertuppene, så kan Ring Fit Adventure likevel være noe for deg.

Dette er Nintendos seneste forsøk på å appellere til spillere som kan tenke seg å være mer i aktivitet, og her må du bruke hele kroppen til å kjempe mot monstre og til slutte nedkjempe en ond kroppsbyggerdrage som heter Drago.

Med på kjøpet får du to nye dingser, nemlig en stropp som brukes til å feste en Joy-Con til beinet ditt, og en såkalt Ring-Con, altså en bøyelig ring som du holder med begge hender, og det hele ser ut til å følge i fotsporene til Wii Fit og Wii Sports. Det dukket opp en ganske forvirrende video av spillet i forrige uke, men nå har Nintendo gitt oss et bedre inntrykk av hva det dreier seg om.

Det hele fremstilles som en blanding av eventyrspill og treningsregime, og du må gjøre ulike bevegelser med over- og underkroppen inkludert en del yoga-stillinger, og det er nok mer gøy enn de påklistrede smilene i traileren gir inntrykk av.

Switch-dingser for alle!

Nintendo har jobbet hardere med å lage ekstrautstyr til Nintendo Switch enn noen gang tidligere, og vi kan blant annet nevne Nintendo Labo (inkludert VR-briller), og det store utvalget av bærevesker, kontrollere og skjermbeskyttere.

Alt dette koster selvfølgelig penger, og vi må bare anbefale deg å tenke over om du faktisk kommer til å bruke tingene (og har plass til dem) før du går til innkjøp. Med tanke på Nintendos historie med å tiltrekke seg nysgjerrige spillere med slike gimmicker, tror vi uansett at Ring Fit Adventure kan finne et publikum.