«Red Dead Redemption 2» til PC? Ledsager-appen gir oss ledetråder

Vi har fått nyss om nok et besnærende hint i retning av at «Red Dead Redemption 2» vil bli gitt ut på PC etter at en driftig sjel sorterte seg gjennom innmaten til spillets såkalte ledsager-app. Der inne fantes referanser til en PC-versjon.

Rockstar Intel har bitt seg merke i dette detektivarbeidet, der man har tatt en titt inni filene til «Red Dead Redemption 2»s ledsager-app, og fått øye på flere referanser til en potensiell PC-versjon samt relaterte innstillinger. Dette inkluderer følgende rekke teknisk sjargong:

PARAM_companionAutoConnectIpPC

PARAM_Oculus

CommandIsPcVersion(void) 000000000166A12C

Så, ja, Oculus nevnes også i filene, hvilket indikerer at man potensielt kan begynne å glede seg til å oppleve hesteryggen i VR. En rekke andre referanser til grafikkdetaljer kan også ha å gjøre med at en oversettelse til PC er på vei.

Selvfølgelig er det ikke slik at vi konkluderer og setter to streker under svaret bare fordi PC blir nevnt hist og pist i appen, men det er også sant at det i tillegg impliseres at en PC-versjon av ledsager-appen i seg selv også eksisterer, for eksempel via at innlogging for en «PC_app» blir nevnt.

Dette kan åpenbart også bety at alle de ovennevnte referansene bare viser til en PC-versjon av ledsager-appen, snarere enn en faktisk PC-versjon av hele spillet. På den andre siden er det minst like sannsynlig at både «Red Dead Redemption 2» og ledsager-appen begge er på vei til PC.

Håpefulle hint

Det er likevel lite annet å gjøre enn å håpe, selv om vi har sett en hel del hint om at dette faktisk ligger i kortene – alt fra en LinkedIn-profil tilhørende en tidligere Rockstar-programmerer som viste til tidligere arbeid på en PC-oversettelse av spillet, til en lekket butikkliste som viste at lanseringen skal foregå i 2019.

Det kan med andre ord være at Rockstar er litt kjappere på avtrekkeren denne gangen enn det de var med «Grand Theft Auto V», som også endte opp på PC etter hvert (nærmere to år etter konsollutgivelsen).

«Red Dead Redemption 2» ble lansert på PlayStation 4 og Xbox One for bare et par dager siden, den 26. oktober.

Kilde: PC Gamer