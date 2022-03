Privatlandskamp: Slik ser du Norge – Armenia

En komplett oppstilling med både Haaland og Ødegård fra start mot gjorde susten mot Slovakia. Solbakken fikk gjort noen finjusteringer som skulle til for å prikke inn en seier for Norge. Likevel så det tidvis seigt ut fremover, og det tok litt tid før det løsnet, på tross av full kontroll på slovakerne.

I kveld er det duket for nok en privatlandskamp mot Armenia, et lag som ligger betydelig lengre nede på FIFA-rankingen, og som burde være en lett match for det stadig mer veloljede norske maskineriet – men vi bør passe oss for å bli for kjepphøye.

Norge – Armenia, privatlandskamp Dato: Tirsdag den 29. mars Avspark: 19:00 Arena: Ullevaal stadion, Oslo, Norge Norsk TV-kanal: TV2 Se kampen på nett: TV2 Play Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

Ståle Solbakken gjør fire endringer fra start kontra Slovakia-kampen. Nyland, Østigård, Normann og Sørloth er ute, til fordel for Hansen, Ajer, Thorstvedt og King. Vi spiller fortsatt i 4-4-3, men nå er det altså Joshua King som skal hjelpe Elyounoussi og Haaland i front. Dette ser eksplosivt ut.

Armenias store stjerne, Henrikh Mkhitaryan, som tidligere har spilt for både Manchester United, Borussia Dortmund og Arsenal, er ikke å finne i lagoppstillingen etter at Roma-spilleren den 3. mars annonserte at han ikke lenger ønsker å spille for landslaget.

Det lever antakeligvis Ståle Solbakken godt med.

Slik ser du Norge – Armenia uansett hvor du befinner deg

