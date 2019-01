Polaroid Pop rekordbillig i januarsalget

Elkjøp har under januarsalget kommet til å prise Polaroid Pop ekstremt aggressivt. Ned fra 2335 til 795 kroner. Hele 65 % avslag. Her får man mye nostalgi for pengene.

De siste årene har det kommet mange konkurrenter, men fortsatt finnes det bare én Polaroid. Faktisk var selskapet så gode på kameratypen de er kjent for at man den dag i dag kjenner disse simpelthen som «polaroidkameraer» (selv om det finnes mange produsenter som lager lignende produkter).

Frem til lørdag klokka 19:00 er det mulig å skaffe seg både den hvite og den blå versjonen av kameraet til rabattert pris.

Polaroid Pop er et lite og hendig kompaktkamera som både kan ta stillbilder og video (Full HD, 1080p), men som også kan brukes som skriver, slik at man kan forevige øyeblikkene på papir med en gang man tar et blinkskudd. Skriverfunksjonen bruker ikke blekk, men tar i bruk varme og kjemiske prosesser for å få frem fargene i «filmen» man bruker. Resultatet er instant-bilder, slike som satt på alles kjøleskapdører på 70 og 80-tallet.

Polaroid Pop, hvit | 2335,- 795,– | 65% | Elkjøp

Nostalgi i miniformat. For deg som er interessert i et hendig brukskamera som som tar både bilder og video, samt skriver ut minner til alle som måtte ønske de.



Tilbudet varer ut 19. januar.

Polaroid Pop har en touchskjerm på 3,97 tommer, en CMOS-sensor på 20 MP og bildene som skrives ut er på 3,5 x 4,25 tommer. Det har støtte for overføring via både Wi-Fi og Bluetooth (om papir ikke er godt nok, og man vil legge bildene ut på en digital vegg).

Tilbudet varer til 19. januar klokka 19:00.