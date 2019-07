Oppgradert Nintendo Switch får bedre batterilevetid, men nøyaktig samme design

Bare dager etter at Nintendo viste frem Nintendo Switch Lite, følger de nå opp med en ny utgave av den originale Nintendo Switch som får bedre batteritid men nøyaktig det samme designet.

Forbedringen skal ifølge selskapet være betydelig, og det oppgis at den skal holde til mellom 4,5 og 9 timers bruk.

Til sammenligning lovte Nintendo at den opprinnelige utgaven skulle holde til mellom 2,5 og 6,5 timers bruk, avhengig av hva slags spill du spiller, og mange spillere vil nok sette pris på denne forbedringen.

For å illustrere hvor mye bedre batterilevetid du får, har selskapet sagt at du vil få mulighet til å spille Legend of Zelda: Breath of the Wild i opptil 5,5 timer mens den eldre modellen kun holdt til 3 timers spilling.

Det er ingenting ved de nye spesifikasjonene som hinter om hvordan de har klart å øke batteritiden så mye, men med tanke på at dimensjonene og vekten til konsollen forblir lik så er det sannsynlig at de bruker en mer effektiv prosessor. Hadde de derimot økt batterikapasiteten eller lagt til bedre kjøling, så ville det sannsynligvis ført til hørere vekt eller økt størrelse.d

Nye Switch har fått en liten justering av modellnummeret i form av HAC-001(-01) mot det gamle nummeret HAC-001, noe som understreker hvor minimal denne endringen er. Samtidig var batterilevetiden en svakhet ved den gamle modellen, så denne endringen er ikke uten betydning heller.

Prisen skal forbli den samme, og i Norge ligger Nintendo Switch for tiden på rundt 3000 kroner i de fleste nettbutikkene.

Det er for ordens skyld verdt å gjenta at dette altså ikke er snakk om Nintendo Switch Lite som ble annonsert i forrige uke, og at det heller ikke er snakk om den ryktede Nintendo Switch 2 – dette er bare en mindre oppgradering av den eksisterende konsollen.

Hvis du vurdere å kjøpe deg en Nintendo Switch er det altså lurt å sjekke modellnummeret før du betaler, så du er sikkert på at du ikke ender opp med en eldre versjon med kortere batteritid.