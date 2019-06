OnePlus 7 Pro kommer i ny eksklusiv mandelfarge

OnePlus 7 Pro har vært i salg noen uker nå, men foreløpig har den kun vært å få kjøpt i grå og blå varianter. Det blir det imidlertid forandring på fra 25. juni når en ny

mandelfarget versjon slippes, men denne blir kun tilgjengelig i et begrenset opplag og kun hos Komplett.no og Telia.

I pressemeldingen fra OnePlus legges det stor vekt på at den nye overflaten er svært eksklusiv, og at en tynn film er plassert under glassoverflaten for at telefonen skal få «en varm og gylden glød som subtilt glitrer i lyset». I tillegg er kameramodulen dekket i ekte gull, noe som skal bidra ytterligere til den eksklusive følelsen.

Det er varianten med 8 GB RAM og 256 GB lagring som slippes i denne fargen, og dette er for øvrig også varianten vi i vår test trakk frem som det beste valget for de fleste. Prisen er satt til 7499 kr, altså det samme som de andre fargevariantene med samme lagrings- og minnekapasitet.

For øvrig var vi svart positive til OnePlus’ nye toppmodell da vi testet den:

– OnePlus 7 Pro har noen overraskelser på lur bak den fantastiske heldekkende skjermen, som verken er skjemmet av skjermhakk eller kamerahull. Den skjuler et unikt sprett-opp-kamera, og en skjerm med 90 Hz oppfriskningsrate som får spill og filmer til å se fantastiske ut. Den har også funksjoner som Apple og Samsung ikke gir deg i 2019, og ytelse som kan konkurrere med de beste.